그룹 에이티즈 / 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈 멤버들이 인스타그램 스토리에 공개한 감사패. / 사진=에이티즈 멤버들 인스타그램 캡처

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 소속사 KQ엔터테인먼트로부터 순금 감사패를 받아 화제다.에이티즈 멤버들은 지난 21일 각자의 SNS를 통해 소속사 창립 10주년 기념 만찬에서 받은 감사패를 공개했다. 해당 감사패는 순도 99.9%의 순금으로 제작됐으며 개당 무게는 18.75g(5돈)에 달한다.김규욱 KQ엔터테인먼트 대표이사가 전달한 감사패에는 멤버 각자의 이름과 함께 그간의 열정과 도전에 대한 감사의 메시지가 새겨졌다.'8개의 꿈이 하나의 역사가 되기까지'라는 문구로 시작된 감사패에는 지난 10년간 함께한 여정을 돌아보고 앞으로 펼쳐질 새로운 항해를 응원하는 내용이 담겼다.감사패 사진이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 확산하자 팬들은 순금으로 제작됐다는 사실에 놀라움을 드러냈다. 회사의 성장에 기여한 멤버들의 공로를 인정하고 감사의 뜻을 전한 소속사의 행보에도 긍정적인 반응을 보였다.지난 2018년 데뷔한 에이티즈는 비교적 규모가 작은 기획사에서 출발해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 오르고 해외 스타디움 공연을 개최하는 등 글로벌 인기를 쌓았다.에이티즈 멤버 8인 전원은 지난해 KQ엔터테인먼트와 7년 재계약을 체결하며 동행을 이어가기로 했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr