그룹 트와이스 나연 / 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 정연, 지효, 채영 / 사진 제공=바로엔터테인먼트, 이밋하우스, 릴 판타지

그룹 트와이스 나연이 정연, 채영, 지효의 JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 전속계약 종료에 대한 생각을 밝혔다.나연은 최근 솔로 싱글 앨범 'NA-sty'(나스티) 발매를 기념해 진행한 미국 매체와의 인터뷰에서 멤버들의 소속사 이적에 대해 언급했다.나연은 "이런 변화는 너무나 자연스러운 일이다. 우리 모두에게 새로운 도전이 필요한 시기"라고 말했다.이어 "11년 동안 함께하면서 그룹으로 수많은 앨범을 발매하고 콘서트도 많이 했다. 이제는 각자가 열정을 쏟고 싶은 분야에 도전하고 지난 11년간 쌓아온 음악적 역량과 예술적 영역을 넓힐 때라고 생각한다"고 설명했다.앞서 트와이스 멤버 3명은 잇따라 JYP를 떠났다. 지난 8월 정연은 친언니인 배우 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 채영 역시 같은 달 JYP와 결별하고 'LIL FANTASY'(릴 판타지)를 통해 독자적인 음악 활동에 나섰다. 지난 10월에는 지효가 연습생 시절부터 21년간 몸담았던 JYP를 떠나 1인 기획사 EMITHAUS(이밋하우스)를 설립했다.세 멤버 모두 소속사와의 계약 종료가 트와이스 활동에 영향을 미치지 않는다는 입장을 밝힌 바 있다. 트와이스의 그룹 활동은 기존대로 JYP가 담당한다.나연은 멤버들의 개별 활동이 향후 트와이스 활동에도 도움이 될 것이라는 기대를 드러냈다. 그는 "다시 그룹으로 모일 때까지 모두가 많은 경험을 쌓았으면 좋겠다. 그런 경험들이 다음 활동의 좋은 밑거름이 될 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.한편 나연은 지난 20일 타이틀곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)을 비롯해 총 3곡이 담긴 싱글 앨범 'NA-sty'를 발매했다. 내년 봄에는 첫 솔로 정규 앨범 'NA-stier'(나스티어)를 선보일 예정이다.트와이스의 월드투어 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포) 실황을 담은 콘서트 영화는 내년 2월 5일 개봉 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr