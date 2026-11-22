사진 = 가인 인스타그램

사진 = 가인 인스타그램

사진 = 가인 인스타그램

사진 = 가인 인스타그램

그룹 브라운아이드걸스 가인이 약 7년간의 공백을 깨고 활동 재개를 알리며 반가운 근황을 공개했다.가인은 최근 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다. 오랜만에 공개한 셀카부터 브라운아이드걸스 멤버들과 함께한 완전체 사진까지 담겨 눈길을 끌었다.공개된 사진 속 가인은 짧은 검은색 머리에 헤어핀을 꽂고 카메라를 가까이 바라보고 있다. 한쪽 눈 아래에는 흰색 아이패치를 붙였으며 어깨가 드러나는 흰색 상의에 하늘색과 빨간색 줄무늬가 들어간 가운을 걸쳐 편안한 차림을 선보였다. 뚜렷한 눈매와 은은한 입술 색이 어우러진 청초한 비주얼이 돋보인다.이어진 사진에서 가인은 고개를 옆으로 살짝 기울인 채 카메라를 응시하며 또렷한 이목구비를 드러냈다. 자연스럽게 흘러내린 짧은 머리카락과 차분한 표정이 어우러져 특유의 신비로운 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 가인은 복슬복슬한 흰색 털모자를 쓰고 귀여운 매력을 발산했다. 하늘색 줄무늬 가운을 걸친 채 침대에 엎드린 가인은 빨간색 과자 봉지를 품에 안고 옆을 바라보며 미소 짓고 있다. 발그레한 볼과 장난기 어린 눈빛이 사랑스러운 분위기를 더한다.마지막 사진에는 브라운아이드걸스 완전체의 모습이 담겼다. 사진 왼쪽부터 가인, 미료, 제아, 나르샤가 각기 다른 잠옷 차림으로 나란히 앉아 카메라를 바라보고 있다. 흰색 털모자를 쓴 가인과 분홍색 줄무늬 잠옷을 입은 제아는 두 손을 모으고 있으며 미료는 턱을 괸 채 정면을 응시하고 나르샤는 손가락을 입가에 가져다 댄 모습이다.이를 본 팬들은 "언니너무너무기다렸어요", "항상 가인 언니 응원합니다", "너무 예뻐", "진짜너무이뿌다두듀", "방금 태어난 애기같애요 언니", "사랑해요 언니" 등의 댓글을 달았다.특히 가인은 이번 게시물과 함께 공개한 자필 편지를 통해 활동 재개 소식을 직접 전했다. 가인은 "드디어 활동을 시작하게 되었어요"라며 "엄청난 용기가 필요했지만 더 이상 혼자 지내기엔 너무 외롭고 팬들이 보고 싶어요"라고 오랜 공백을 끝내는 심경을 밝혔다. 이어 브라운아이드걸스 데뷔 20주년을 기념해 유튜브 활동을 시작한다며 오랫동안 기다려준 팬들을 위해 열심히 하겠다는 각오를 전했다.브라운아이드걸스는 공식 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'을 개설하고 '아브라카다브라 매시업 듣던 애들아 우리 왔다'라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 영상에는 제아, 미료, 나르샤, 가인 네 멤버가 모두 등장해 오랜만의 완전체 활동을 예고했다. 2006년 데뷔해 '어쩌다', '아브라카다브라', '식스센스' 등으로 사랑받았던 브라운아이드걸스가 데뷔 20주년에 다시 뭉쳤다는 점에서 관심을 모으고 있다.한편 가인이 참여하는 브라운아이드걸스의 새 웹예능 '가족같은 브아걸'은 오는 25일 오후 7시 첫 공개될 예정이다. 새 음반이나 공연 일정은 아직 발표되지 않은 가운데, 가인이 멤버들과 함께 어떤 모습을 보여줄지 기대가 모인다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr