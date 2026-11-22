사진 = 한가인 인스타그램

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사진 = 한가인 인스타그램

사진 = 한가인 인스타그램

배우 한가인이 영화 '로미오와 줄리엣' 속 올리비아 핫세로 변신해 눈부신 미모를 뽐냈다.한가인은 지난 21일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 한가인은 화려한 티아라를 착용한 채 고개를 살짝 기울이고 카메라를 응시하고 있다. 매끄럽게 넘긴 검은 머리와 금빛 장식이 반짝이는 분홍빛 의상이 어우러져 고전적인 아름다움을 자아낸다. 커다란 눈망울과 오뚝한 콧날이 돋보이는 얼굴은 올리비아 핫세를 연상케 한다.이어진 사진에서 한가인은 나무 난간에 양팔을 올리고 손등 위에 턱을 괸 채 위쪽을 바라보고 있다. 풍성하게 퍼지는 소매와 반짝이는 티아라가 화려함을 더하는 가운데, 살짝 들어 올린 얼굴과 차분한 표정이 우아한 분위기를 완성한다.또 다른 사진에서 한가인은 고개를 옆으로 돌린 채 아래쪽으로 시선을 향하고 있다. 얼굴을 가까이 담은 사진에서는 또렷한 눈매와 곧게 뻗은 콧날, 부드러운 입술선이 선명하게 드러난다. 윤기 흐르는 검은 머리와 화려한 의상 사이로 단아한 옆모습이 돋보인다.마지막 사진에서 한가인은 머리를 뒤로 묶고 옆을 바라보며 또렷한 이목구비를 드러냈다. 금빛 장식으로 가장자리를 꾸민 붉은색 의상과 반짝이는 머리 장식이 고풍스러운 분위기를 더한다. 특히 이마부터 콧날, 턱선까지 이어지는 옆얼굴이 눈길을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "아름답다는 말도 부족한 미모", "부군께서는 세금 더 내셔야 할듯", "너무 예뻐", "한국의올리비아핫세", "연예인 중에 제일 아름다운 언니", "혼자만 나이를 안먹나봐요" 등의 댓글을 달았다.한편 한가인은 1982년생으로 44세이며 2005년 배우 연정훈과 결혼했다. 당시 20대 초반에 아름다운 미모를 가진 한가인이 연정훈과 결혼하자 네티즌들은 연정훈을 향해 '국민 도둑'이라고 칭한 바 있다. 한가인은 현재 유튜브 채널 '자유부인 한가인'을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr