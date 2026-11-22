'흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 출연한 셰프 트리플스타(본명 강승원)가 재혼 소식을 전했다. / 사진=텐아시아DB

'흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 출연한 셰프 트리플스타(본명 강승원)가 재혼 소식을 전했다. / 사진=트리플스타 SNS

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌1에 출연한 셰프 트리플스타(본명 강승원)가 재혼 소식을 전했다. 전처와의 사생활 논란에 이어 업무상 횡령 혐의로 고발됐다가 무혐의 처분을 받은 그는 새로운 가정을 꾸린다.지난 21일 트리플스타는 자신의 SNS에 예비 신부와 함께 찍은 사진을 게재하며 결혼을 발표했다.그는 "어느 순간에도 따뜻한 봄기운처럼 묵묵히 곁을 지켜주고, 부족한 저를 감싸 안아준 사람과 평생을 함께하기로 했습니다"라고 밝혔다.예비 신부에 대해서는 "표현이 서툰 저에게 늘 변함없는 온기를 전해주고 든든한 나무처럼 기댈 수 있는 안식처가 되어준 고마운 사람이다"라고 소개하며 애정을 내비쳤다.결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 치를 예정이다. 트리플스타는 "너른 마음으로 헤아려 주시기를 부탁드립니다"라며 "항상 곁을 지켜준 사람에게 부끄럽지 않은 남편이 되고 앞으로 더욱 성숙한 모습으로 살아가겠다"라고 전했다.트리플스타는 2024년 공개된 '흑백요리사' 시즌1에 출연하며 대중적인 인지도를 쌓았다. 그러나 방송 이후 전처와의 사생활 문제를 비롯해 취업 로비 의혹 등에 휘말렸다. 전처로부터 업무상 횡령 혐의로 고발당하기도 했으나 약 1년간의 수사 끝에 무혐의 처분을 받았다고 알려졌다.지난해 10월 트리플스타는 "그동안 저는 휴대폰 포렌식 등을 통해 반박할 수 있는 증거도 확보했다. 사실이 아닌 여러 억측에 침묵을 지켜왔다"고 입장을 밝혔다.그는 반박 과정에서 전처의 사적인 내용이 공개될 수밖에 없는 만큼 전처의 새로운 삶에 영향을 주고 싶지 않았다고 설명했다. 다만 "인터넷상에서 근거 없는 루머를 기반으로 악의적으로 비난하는 글들에 대해서는 법적 절차를 통해 대응하겠다"고 강조했다.안녕하세요, 강승원입니다.오랜만에 인사드립니다.오늘은 제 인생의 소중한 이야기를 직접 전해드리고자 이렇게 글을 쓰게 됐습니다.어느 순간에도 따뜻한 봄기운처럼 묵묵히 곁을 지켜주고,부족한 저를 감싸 안아준 사람과 평생을 함께하기로 했습니다.표현이 서툰 저에게 늘 변함없는 온기를 전해주고든든한 나무처럼 기댈 수 있는 안식처가 되어준 고마운 사람입니다.예식은 양가 가족들과 가까운 지인분들을 모시고 차분히 치르기로 했습니다. 너른 마음으로 헤아려 주시기를 부탁드립니다.항상 곁을 지켜준 사람에게 부끄럽지 않은 남편이 되고앞으로 더욱 성숙한 모습으로 살아가겠습니다.감사합니다.강승원 올림이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr