솔비가 이규한과의 러브스토리를 공개한다./사진제공=SBS

솔비가 이규한과의 러브스토리를 공개한다./사진제공=SBS

배우 이규한과 내년 4월 결혼을 발표한 가수 솔비가 연애부터 결혼을 결심하기까지의 뒷이야기를 공개한다.오는 22일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새') 스튜디오 녹화에는 솔비가 출연해 이규한과의 러브스토리를 털어놓는다.지난해 연애 프로그램에서 만난 두 사람은 당시 최종 커플로 이어지지 못했으나 이후 결혼을 발표해 화제를 모았다. 이날 솔비는 이규한에게 최종 선택을 받지 못했을 때의 솔직한 심경을 밝히고, 방송 이후 이어진 이규한의 끊임없는 애정 공세에 마음을 열게 된 사연을 전한다.평소 깔끔한 성격으로 알려진 이규한의 사랑꾼 면모도 공개된다. 솔비는 이규한이 집에 놀러 오면 청소부터 빨래, 설거지까지 도맡아 한다며 "내가 설거지를 하겠다고 나서자 '네 귀한 손은 그림 그릴 때만 써'라고 말렸다"고 애정을 과시한다.솔비는 지나치게 깔끔한 이규한이 첫 키스 당시 했던 뜻밖의 행동을 고백해 스튜디오를 놀라게 한다. 정식 교제 전 어머니에게 이규한을 소개했을 당시 이규한의 한 마디에 모녀가 모두 마음을 빼앗겼던 일화도 함께 전했다.'미우새'는 오는 22일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr