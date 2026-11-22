사진 = 유이 인스타그램

사진 = 유이 인스타그램

사진 = 유이 인스타그램

사진 = 유이 인스타그램

가수 겸 배우 유이가 호주 여행 중 건강미 넘치는 근황을 공개해 눈길을 끌었다.유이는 최근 자신의 인스타그램에 파란 하트와 초록 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유이는 푸른 바다를 배경으로 화려한 색감의 원피스 수영복을 입고 포즈를 취하고 있다. 야자수 무늬가 어우러진 수영복은 탄탄한 몸매와 늘씬한 각선미를 돋보이게 했으며, 한쪽 팔을 머리 뒤로 올린 채 고개를 살짝 기울인 모습에서는 자연스러운 매력이 묻어났다.이어진 사진에서 유이는 바다를 향해 설치된 난간에 두 손을 얹고 옆으로 선 채 카메라를 돌아보고 있다. 짧은 머리카락이 바람에 흩날리는 가운데 환하게 웃는 표정과 군살 없이 탄탄한 옆모습이 어우러져 청량한 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 유이는 검은색 모자와 패턴이 들어간 후드 재킷을 착용하고 작은 동물들 앞에 쪼그려 앉아 있다. 한 손에 안내 지도를 든 채 고개를 숙이고 동물들에게 가까이 다가간 모습이 눈길을 끌었으며, 편안한 옷차림에 분홍색 포인트가 들어간 운동화로 활동적인 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 유이는 울창한 숲과 절벽이 펼쳐진 풍경을 마주한 채 바위 위에 앉아 있다. 카메라에 등을 보인 유이는 양팔을 높이 들어 양손으로 브이 포즈를 취하고 있으며, 검은색 모자와 넉넉한 후드 재킷을 착용한 뒷모습에서 자유로운 여행 분위기가 전해졌다.이를 본 팬들은 "와 멋져요", "늘 이뻐요", "너무 예뻐", "유이 화이팅", "안전 조심해요", "이 건강미 어쩔거야" 등의 댓글을 달았다. 특히 애프터스쿨로 함께 활동했던 가희도 "어쩜 이렇게 멋있게 사니 유이야"라는 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.앞서 유이는 지난해 방송된 tvN '무쇠소녀단2'에 출연해 다이어트 방법을 밝힌 바 있다. 당시 방송에서 유이는 닭가슴살과 현미밥으로 며칠을 버텼다고 밝혔는데 그 결과 골격근량은 24.1㎏까지 늘고 체지방은 2㎏ 줄어드는 성과를 냈다. 유이는 키 172cm에 몸무게 50kg의 스펙을 가진 것으로 알려졌다.한편 1988년생으로 38세인 유이는 최근 SBS Plus·E채널 예능 프로그램 '솔로라서2' 출연을 확정했다. 또 유이는 2027년 방송 예정인 드라마 '풀카운트'에도 출연하며 활동을 이어간다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr