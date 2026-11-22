사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

사진 = 9기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 9기 옥순이 빈티지 카메라와 함께한 일상을 공개하며 청순한 매력을 뽐냈다.9기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "빈티지 카메라의 매력이란"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 9기 옥순은 햇살이 들어오는 창가에 기대 작은 은색 카메라를 들고 있다. 흰색 터틀넥에 포근한 질감의 아이보리색 조끼를 매치한 옥순은 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라 화면을 바라보며 미소 짓고 있다. 손가락으로 카메라를 조작하는 모습과 햇빛을 받은 화사한 얼굴이 어우러져 청순한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 9기 옥순은 창가 테이블에 앉아 한 손에 카메라를 들고 화면을 살펴보고 있다. 다른 손으로는 조끼 깃을 입가에 가져다 댄 채 눈을 동그랗게 뜨고 있으며 수수한 메이크업과 자연스럽게 흘러내린 앞머리가 사랑스러운 매력을 더한다. 테이블 위에는 커피와 책이 놓여 있어 아늑한 일상 분위기도 엿보인다.또 다른 사진에서 9기 옥순은 고개를 살짝 숙인 채 양손으로 카메라를 조작하는 데 집중하고 있다. 손가락으로 버튼을 누르며 화면을 내려다보는 모습이 자연스럽게 담겼으며, 햇살 아래 드러난 맑은 피부와 차분한 표정이 눈길을 끈다. 풍성한 아이보리색 조끼와 긴 생머리가 어우러져 부드러운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "존예세요 언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 이뿌넹", "귀여워요" 등의 댓글을 달았다.앞서 9기 옥순은 외국계 광고회사 퇴사 소식과 함께 새로운 회사로의 이직을 준비 중인 근황을 공개해 관심을 모았다. 이후 SNS를 통해 여행과 일상 사진을 공유해 왔으며, 지난 10월에는 일상에 몰입하며 행복을 느끼는 한편 밀린 브이로그에 대한 고민을 털어놓기도 했다. 최근에는 미술관을 방문한 모습에 이어 이번 겨울 코트 스타일링까지 공개하며 다양한 일상을 전하고 있다.한편 9기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 현재 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr