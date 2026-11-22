전현무와 추신수가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

전현무가 연예인 야구단 출신이라는 사실과 함께 과거 야구선수 추신수 닮은꼴로 불렸던 일화를 공개한다. / 사진제공=MBN

전현무가 연예인 야구단 출신이라는 사실과 함께 과거 야구선수 추신수 닮은꼴로 불렸던 일화를 공개한다.22일 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드' 10회에서는 전현무, 이준, 강미나, 황재균의 일본 오카야마 소도시 여행 마지막 날이 그려진다. 아침 거실에서 강미나와 마주친 전현무는 전날 밤 숙소에서 벌어진 거미 소동을 언급한다. 그는 "진짜 큰 거미가 지나가서 말했더니 이준과 황재균이 잡겠다며 나섰다. 그런데 곧 비명을 지르더라"고 폭로한다.황재균이 "거미가 주먹 두 개만 했다"고 해명하자 전현무는 "신발에 거미 들어갈까 봐 재균이가 이렇게 해놨다니까"라며 옷장에 매달린 신발을 보여줘 웃음을 자아낸다. 이후 네 사람은 오카야마의 명물인 데미카츠동을 먹으러 향한다. 양파를 곁들인 데미카츠동과 황부추 크로켓으로 아침 식사를 마친 이들은 실내 스포츠 센터를 방문한다.전현무는 "내가 연예인 야구단 출신이다. 실제 투수의 공을 받아서 안타를 쳤던 사람!"이라며 야구 실력에 자신감을 보인다. 이에 황재균은 "현무 형 별명이 추신수였잖아"라고 호응하고, 전현무는 "'전현무, 얼굴만 추신수 아니다'란 기사 제목도 있었다"고 강조한다.실내 야구장에 도착한 네 사람은 차례로 타석에 들어선다. 가장 먼저 배트를 잡은 이준은 진지한 표정을 짓다가도 "어디서 어떻게 치는 건데? 여기 서면 안 죽어?"라고 물어 웃음을 안긴다. 전현무는 "내가 한 번 보여줄게"라며 자신 있게 배트를 휘두른다. 연예인 야구단 출신인 그가 앞서 자랑한 실력을 입증할 수 있을지 관심이 쏠린다.강미나에 이어 마지막 타자로 나선 황재균은 상의까지 벗은 채 시속 140km의 강속구에 도전한다. 전직 프로야구 선수의 등장에 야구장 사장도 직접 찾아와 영상을 촬영한다. 야구 체험을 마친 네 사람은 일본 3대 정원 중 하나로 꼽히는 고라쿠엔을 찾는다. 전현무와 이준, 황재균은 강미나의 사진을 찍어주기 위해 적극적으로 나서며 돈독해진 친분을 보여준다.'디스이즈 현무로드'는 22일 오후 10시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr