사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

키 173cm로 알려진 그룹 아이브 안유진이 성숙한 매력을 뽐냈다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "춥긴 춥더라고"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 몸매를 따라 밀착되는 블랙 드레스를 입고 어깨 너머로 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 가느다란 어깨끈과 허리선을 강조한 드레스가 늘씬한 실루엣을 드러내며 허리 아래까지 길게 내려오는 풍성한 흑발이 고혹적인 분위기를 더한다. 또렷한 눈매와 살짝 다문 입술로 시크한 매력을 발산했다.이어진 사진에서 안유진은 고개를 한쪽으로 기울인 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 웨이브 헤어가 얼굴을 감싸며 작은 귀걸이와 은은한 핑크빛 메이크업이 화사한 미모를 돋보이게 한다. 쇄골과 어깨 라인이 드러나는 드레스에 차분한 표정이 어우러져 세련된 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 안유진은 한쪽 손을 들어 브이 포즈를 취하며 환하게 미소 짓고 있다. 풍성한 흑발을 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 모습에 자연스러운 손동작과 장난기 어린 표정이 더해져 사랑스러운 매력을 보여준다.마지막 사진에서 안유진은 몸을 옆으로 돌린 채 한쪽 팔을 길게 뻗고 카메라를 향해 윙크하고 있다. 입을 크게 벌리며 웃는 표정과 발랄한 포즈가 눈길을 끌며, 몸에 밀착되는 드레스는 잘록한 허리선과 길게 이어지는 몸매를 한층 돋보이게 한다.한편 안유진이 속한 아이브는 지난 20일부터 21일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 '베스트 여자 그룹'과 '베스트 송 톱10'을 수상하며 2관왕에 올랐다. 또 아이브는 오는 12월 개최되는 '2026 SBS 가요대전' 출연을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr