사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 사랑스러운 반려견들과 함께한 주말 일상을 공개했다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "주말 산책🐾퐁이랑,코코포뇨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고소영은 크림색 패딩 점퍼에 줄무늬 목도리를 두르고 두 마리의 강아지와 나란히 앉아 있다. 어깨까지 내려오는 검은 단발머리로 단정한 매력을 드러낸 고소영은 품에 안긴 작은 강아지를 내려다보고 있다. 옆자리에는 풍성한 털을 자랑하는 또 다른 강아지가 고개를 갸웃한 채 카메라를 바라보고 있어 귀여움을 더한다.이어진 사진에서 고소영은 고개를 살짝 기울이고 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 품에 안긴 강아지는 옆으로 고개를 돌리고, 의자 옆에 자리한 강아지는 고소영 쪽으로 시선을 향하고 있어 세 사람의 모습이 한층 사랑스럽게 담겼다.또 다른 사진에서 고소영은 몸을 앞으로 숙여 옆에 있는 강아지를 바라보며 환하게 웃고 있다. 한 손으로 품에 안긴 강아지의 턱을 부드럽게 받친 모습에서는 반려견을 향한 다정한 손길이 돋보인다. 머리 위에 올린 안경과 자연스럽게 흘러내린 단발머리가 편안한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 고소영은 강아지 두 마리와 함께 앉아 카메라를 바라보며 밝게 미소 짓고 있다. 크림색 패딩과 알록달록한 줄무늬 목도리로 포근한 겨울 패션을 완성한 가운데, 두 강아지는 고소영 곁에 나란히 자리해 사랑스러운 모습을 보여준다.이를 본 팬들은 "셋이 넘 잘어울려요", "아가들 넘 뽀송 쏘 스윗", "너무 예뻐", "귀여워", "아이고예뻐라", "단발이 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 고소영은 지난 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 유기견 보호소에서 봉사활동을 하는 모습을 공개하며 남다른 반려견 사랑을 드러낸 바 있다. 당시 고소영은 어린 시절부터 강아지를 키웠다며 한때 다섯 마리의 반려견과 함께 생활했다고 밝혔다.특히 고소영은 반려견들이 비슷한 시기에 세상을 떠나면서 큰 아픔을 겪었다고 털어놨다. 고소영은 "걔네들이 줄초상을 했다. 계속 나이가 비슷한 때 가니까 그다음부터 한동안 안 키웠다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.한편 고소영은 2010년 5월 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영 소유의 서울 청담동 건물은 올해 3월 부동산 업계에서 약 284억원의 가치를 지닌 것으로 추산돼 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr