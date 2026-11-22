가수 지코 / 사진 제공=KOZ 엔터테인먼트

가수 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 일본 듀오 요아소비(YOASOBI)의 보컬 이쿠라와 함께한 곡으로 '2026 마마 어워즈'에서 수상했다.지코는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에서 싱글 'DUET'(듀엣)으로 '베스트 랩 & 힙합 퍼포먼스' 부문 트로피를 받았다.지코는 소속사 KOZ엔터테인먼트를 통해 "새롭고 즐거운 시도였던 곡으로 값진 상을 받아 기쁘다"며 협업에 참여한 리라스(Lilas·요아소비 이쿠라)에게 감사 인사를 전했다.이어 "좋은 음악은 혼자 만드는 게 아니라는 것을 다시 한번 느꼈다"며 곡 제작에 참여한 관계자들과 팬들에게도 고마움을 표했다.'DUET'은 한국 힙합과 일본 밴드 음악의 요소를 결합한 곡이다. 발매 이후 국내 유튜브 인기 급상승 음악 1위에 올랐으며 일본과 싱가포르 등 8개 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 송 차트에 진입했다.지코는 올해 가수 활동뿐 아니라 프로듀서로서도 성과를 냈다. 올해 초 방송된 Mnet '쇼미더머니12'에서 가수 크러쉬와 함께 프로듀서로 출연해 래퍼 김하온의 우승을 이끌었다. 두 사람이 제작한 'TICK TOCK'(틱톡)은 지난 3월 음원 공개 이후 국내 주요 음원 차트 상위권에 올랐다.또한 지코가 총괄 프로듀싱을 맡고 있는 그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)는 4개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr