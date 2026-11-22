가수 겸 프로듀서 지코(ZICO)가 일본 듀오 요아소비(YOASOBI)의 보컬 이쿠라와 함께한 곡으로 '2026 마마 어워즈'에서 수상했다.
지코는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에서 싱글 'DUET'(듀엣)으로 '베스트 랩 & 힙합 퍼포먼스' 부문 트로피를 받았다.
지코는 소속사 KOZ엔터테인먼트를 통해 "새롭고 즐거운 시도였던 곡으로 값진 상을 받아 기쁘다"며 협업에 참여한 리라스(Lilas·요아소비 이쿠라)에게 감사 인사를 전했다.
이어 "좋은 음악은 혼자 만드는 게 아니라는 것을 다시 한번 느꼈다"며 곡 제작에 참여한 관계자들과 팬들에게도 고마움을 표했다.
'DUET'은 한국 힙합과 일본 밴드 음악의 요소를 결합한 곡이다. 발매 이후 국내 유튜브 인기 급상승 음악 1위에 올랐으며 일본과 싱가포르 등 8개 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 송 차트에 진입했다.
지코는 올해 가수 활동뿐 아니라 프로듀서로서도 성과를 냈다. 올해 초 방송된 Mnet '쇼미더머니12'에서 가수 크러쉬와 함께 프로듀서로 출연해 래퍼 김하온의 우승을 이끌었다. 두 사람이 제작한 'TICK TOCK'(틱톡)은 지난 3월 음원 공개 이후 국내 주요 음원 차트 상위권에 올랐다.
또한 지코가 총괄 프로듀싱을 맡고 있는 그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)는 4개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
지코는 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에서 싱글 'DUET'(듀엣)으로 '베스트 랩 & 힙합 퍼포먼스' 부문 트로피를 받았다.
지코는 소속사 KOZ엔터테인먼트를 통해 "새롭고 즐거운 시도였던 곡으로 값진 상을 받아 기쁘다"며 협업에 참여한 리라스(Lilas·요아소비 이쿠라)에게 감사 인사를 전했다.
이어 "좋은 음악은 혼자 만드는 게 아니라는 것을 다시 한번 느꼈다"며 곡 제작에 참여한 관계자들과 팬들에게도 고마움을 표했다.
'DUET'은 한국 힙합과 일본 밴드 음악의 요소를 결합한 곡이다. 발매 이후 국내 유튜브 인기 급상승 음악 1위에 올랐으며 일본과 싱가포르 등 8개 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 송 차트에 진입했다.
지코는 올해 가수 활동뿐 아니라 프로듀서로서도 성과를 냈다. 올해 초 방송된 Mnet '쇼미더머니12'에서 가수 크러쉬와 함께 프로듀서로 출연해 래퍼 김하온의 우승을 이끌었다. 두 사람이 제작한 'TICK TOCK'(틱톡)은 지난 3월 음원 공개 이후 국내 주요 음원 차트 상위권에 올랐다.
또한 지코가 총괄 프로듀싱을 맡고 있는 그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)는 4개 앨범 연속 밀리언셀러를 기록했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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