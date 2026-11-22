고경표가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

고경표가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

음주운전 사고로 방송 활동을 중단한 배우 고경표가 웹 예능 '핑계고' 시상식 후보에 이름을 올렸다. 사고 여파로 방송가에서 그의 출연 분량을 편집하는 작업이 이어지는 가운데 시상식 후보 선정의 적절성을 두고 의견이 엇갈리고 있다.22일 유튜브 채널 '뜬뜬'은 제4회 핑계고 시상식의 6개 부문 후보 명단을 공개했다. 대상부터 에피소드 작품상, 스핀오프 작품상, 베테랑 인기 스타상, 라이징 인기 스타상 등 부문별 후보가 발표됐다.그런 가운데 라이징 인기 스타상 남자 부문에 고경표의 이름이 포함됐다. 지난달 10일 공개된 '추리게임은 핑계고'에 출연한 고경표는 개인 부문 후보에 올랐으며, 해당 콘텐츠 역시 에피소드 작품상 후보로 선정됐다.고경표가 음주운전 사고를 낸 지 불과 8일 만에 시상식 후보에 오르면서 일각에서는 비판적인 목소리가 나오고 있다. 사고로 방송 활동을 중단한 출연자를 인기 스타상 후보에 포함하는 것이 적절하냐는 지적이다. 반면 사고 이전에 제작된 콘텐츠를 대상으로 하는 시상식인 만큼 작품에 대한 평가와 출연자의 잘못을 구분해야 한다는 의견도 있다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치였다.사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 고경표 역시 자기 잘못을 인정하고 반성하고 있으며, 향후 처분을 수용하고 피해 회복을 위해 책임을 다하겠다는 뜻을 전했다.고경표의 음주운전 사고로 방송가에도 비상이 걸렸다. MBC '놀면 뭐하니?'는 그의 출연 분량을 대폭 편집했으며, tvN '식스센스: B사이드' 역시 고경표의 분량을 덜어내는 작업에 착수했다. 공개를 앞둔 '보검 매직컬2'와 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담' 또한 편집 및 대응 방안을 두고 고심하는 상황이다. 이미 촬영을 마친 프로그램들이 고경표의 출연 분량을 줄이기 위해 후속 조치에 나선 가운데, '핑계고'는 그를 인기 스타상 후보 명단에 포함시켜 눈길을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr