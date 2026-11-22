그룹 케플러 최유진 / 사진=텐아시아DB

그룹 케플러 멤버들이 마카오 팬콘서트에서 눈물을 흘리고 있다. / 사진=SNS 캡처

그룹 케플러(Kep1er)가 마카오 팬 콘서트에서 눈물을 쏟은 가운데, 일각에서 해체설이 불거지자 멤버 최유진이 직접 해명에 나섰다.케플러는 지난 21일 마카오 더 런더너 시어터에서 팬 콘서트 투어 '2026 Kep1er FAN-CON TOUR [RSVP: Respond our code]'를 개최했다.이날 히카루는 공연 소감을 전하던 중 자신이 만족할 만한 무대를 보여주지 못했다며 팬들에게 미안한 마음을 전하고 눈물을 흘렸다. 이어 팬들이 준비한 이벤트 영상이 상영됐다. 엠넷 오디션 프로그램 '걸스플래닛999: 소녀대전'부터 현재까지의 여정을 담은 영상과 팬들이 불러주는 'Shooting Star'(슈팅 스타)에 멤버들은 눈물을 쏟았다.이 같은 모습이 담긴 영상이 SNS를 통해 확산하면서 일부 팬들 사이에서는 케플러의 해체를 앞둔 것이 아니냐는 추측이 나왔다.이에 최유진은 공연 직후 팬 소통 플랫폼 버블 라이브를 통해 해명했다. 최유진은 영상을 보면서 9인조 활동 당시 마카오와 대만 등에서 투어를 하지 못했던 일이 떠올라 눈물이 났다고 설명했다. 이어 다른 이유가 있는 것은 아니라며 케플러는 오랫동안 함께할 것이라고 팬들을 안심시켰다.휴닝바히에 역시 팬 소통 플랫폼을 통해 눈물을 흘린 이유를 밝혔다. 그는 히카루가 우는 모습을 본 데다 데뷔 전부터의 활동을 돌아보는 영상까지 나오면서 여러 감정이 겹쳤다고 설명했다. 이어 "뒤돌아서 케플리안(공식 팬덤명)을 보는데 다 울고 있어서 거기서부터는 나도 참지 못했다"고 털어놨다.앞서 지난 7\~8일 열린 케플러의 서울 팬 콘서트에서도 객석 곳곳이 비어 있는 모습이 온라인상에 확산하며 그룹의 팬덤 규모와 향후 활동을 둘러싼 이야기가 나온 바 있다. 이러한 상황에서 마카오 공연 중 멤버들이 단체로 눈물을 흘리자 일부 팬들의 우려가 커진 것으로 보인다.2022년 1월 9인조 프로젝트 그룹으로 데뷔한 케플러는 2024년 마시로와 예서, 지난 3월 영은이 팀을 떠나면서 현재 6인조로 활동 중이다.케플러는 오는 23일 도쿄, 28일 타이베이에서 팬 콘서트 투어를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr