'식스센스: B사이드' 최종회가 22일 방송된다. / 사진제공=tvN

배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데 그가 출연한 '식스센스: B사이드'가 최종회를 맞는다. '식스센스' 시리즈의 원년 멤버인 전소민은 마지막 회 게스트로 등장해 유재석과 다시 호흡을 맞춘다.22일 방송되는 tvN 예능 '식스센스: B사이드' 최종회에서는 출연진과 제작진이 5대 4의 스코어를 기록한 가운데 제주에 숨은 가짜를 찾기 위한 마지막 대결에 나선다. 게스트로는 유노윤호와 전소민이 함께한다.앞서 해당 프로그램에 출연한 고경표는 지난 14일 음주운전 사고를 내 방송 활동을 중단했다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로 면허 취소 기준인 0.08%를 웃돌았다. 사고 여파로 제작진은 고경표의 출연 분량을 최대한 줄이는 방향으로 편집 작업에 나선 것으로 알려졌다. 프로그램은 고경표의 음주운전 사고 발생 8일 만에 예정된 마지막 방송을 내보낸다.전소민은 2017년 4월부터 2023년 11월까지 약 6년 7개월간 '런닝맨' 고정 멤버로 유재석과 호흡을 맞췄다. 2020년 첫 방송 된 '식스센스'의 원년 멤버이기도 한 그는 이듬해 방송된 시즌2에도 출연했으나 이번 '식스센스: B사이드'에는 고정 멤버로 합류하지 않았다.전소민은 달라진 프로그램의 분위기를 살피며 "제가 다 갈고닦아놓은 건데"라고 너스레를 떤다. 이전보다 격조 높은 프로그램이 된 것 같다는 소감을 덧붙여 웃음을 자아낸다.어린 시절 제주에서 1년가량 거주했다는 전소민은 당시의 추억도 꺼낸다. 개미를 먹었던 경험부터 아버지가 우연히 문어를 잡았던 일화까지 다양한 이야기를 들려준다.유재석과의 여전한 호흡도 눈길을 끈다. 한 가게에서 유재석이 라면 메뉴에 마음을 빼앗기자 전소민은 "진짜 재석이 오빠는 라면 나오면 그냥 믿는구나"라고 지적한다. 또 다른 가게에서 유재석이 음식 맛을 인정하자 "오빠가 맛있다고 하면 밀키트다"라고 받아친다.반면 유노윤호는 가게 사장의 눈빛과 태도, 따뜻한 말 한마디에 판단이 흔들리는 모습을 보인다. 가게에 붙어 있는 방송 출연 이력을 믿은 그는 사장의 자신감 있는 설명을 듣고 해당 가게가 진짜라고 확신한다. 이를 지켜보던 유재석은 "윤호 못하네. 추리를 못해! 사람을 금방 믿네"라고 말해 웃음을 안긴다.'식스센스: B사이드' 최종회는 22일 오후 7시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr