비와 김태희가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 비가 배우 김태희와의 결혼 생활을 공개한다. / 사진제공=JTBC

가수 비가 배우 김태희와의 결혼 생활을 공개한다. 아내 덕분에 달라진 식습관부터 두 딸의 운동회에 빠지지 않고 참석하는 일상까지 전한다.22일 방송되는 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연한다.이날 약 10년 만에 프로그램을 다시 찾은 비는 김태희와의 결혼 발표 당시 비하인드를 털어놓는다. MC 김성주는 비의 지난 출연 당시 방송 다음 날 김태희와의 결혼 소식이 보도됐던 일을 떠올리며 "귀띔 좀 해주지 그랬냐"고 서운함을 표한다. 이에 비는 당시 결혼 소식을 미리 알리지 못했던 이유를 설명한다.비는 김태희와 결혼한 후 "아침마다 감동이 있다"며 아내를 향한 애정을 내비친다. 두 딸의 아빠인 그는 "운동회에 빠지지 않고 참석한다"며 자녀들의 학교 행사에도 적극적으로 참여한다고 밝힌다.결혼 10년 차에 접어든 비의 냉장고도 최초로 공개된다. 녹화 전날 냉장고를 옮기기 위해 방문한 제작진에게 김태희가 직접 식자재를 하나하나 챙겨줬다고 전해진다. 비는 과거 즐겨 먹지 않았던 식자재를 두고 "김태희로 인해 챙겨 먹게 되었다"며 결혼 후 달라진 식습관을 이야기한다. 냉장고에서는 김태희가 직접 만든 음식도 발견된다. 평소 요리를 자주 한다는 비는 "아내는 내가 만든 요리를 다 좋아한다"고 자랑해 함께 출연한 성시경의 부러움을 산다.오는 12월 콘서트를 앞둔 비를 위해 박은영과 김풍이 요리 대결에 나선다. 두 사람은 본격적인 조리에 앞서 춤을 선보이며 신경전을 벌인다. 요리 과정을 지켜보던 비는 "저건 집에서 해봐야겠다"며 관심을 보인다. 박은영은 요리를 마친 뒤 프로그램 최초로 게스트 바로 뒤에서 퍼포먼스를 펼친다.두 번째 대결에서는 샘킴과 정호영이 비의 냉장고를 두고 10년 만에 재회한다. 비의 지난 출연 당시 정호영에게 패했던 샘킴은 "정호영에게 뺏긴 별을 되찾겠다"며 설욕을 다짐한다. 정호영은 "요리도 춤도 완벽한 나의 승리였다"며 자신감을 내비친다. 그러나 대결 도중 샘킴에게 예상치 못한 사고가 발생하면서 현장 분위기가 급변한다. 이를 지켜보던 성시경은 "2036년에 다시 대결해야 한다"고 말해 웃음을 자아낸다.'냉장고를 부탁해'는 이날 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr