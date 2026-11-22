사진 = 김지민 인스타그램

사진 = 김지민 인스타그램

코미디언 김지민이 남편 김준호와 함께 출산을 앞두고 제주도로 가족 여행을 떠났다.김지민은 최근 자신의 인스타그램에 "제주여행 브이로그도 올릴게욤!!제주시숙소라 애견동반으로🐕🐩🐶두릅이🌱느낌 나리도 🐶첫제주여행🌴"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지민은 검은색 선글라스를 착용하고 카메라를 향해 얼굴을 가까이 내밀고 있다. 베이지색 집업 상의에 자연스럽게 늘어뜨린 긴 머리와 작은 링 귀걸이가 어우러져 편안하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 김지민의 뒤편에는 갈색 모자와 선글라스, 양털 안감이 돋보이는 데님 재킷을 착용한 김준호가 의자에 앉아 카메라를 바라보고 있다.이어진 사진에서 김지민은 입가에 옅은 미소를 띤 채 김준호와 나란히 카메라에 모습을 담았다. 선글라스 너머로 은은하게 드러나는 미소가 눈길을 끄는 가운데, 김준호는 턱 아래로 마스크를 내리고 카메라를 응시하고 있다.앞서 김준호와 김지민은 화려한 결혼식을 올리며 신혼생활을 시작했다. 두 사람은 KBS 공채 개그맨 선후배 사이로 2022년 4월 열애 사실을 공개했으며 9살 나이차이가 난다.한편 김준호, 김지민의 신혼집은 서울 용산구 이촌동에 있는 LG한강자이 아파트로 알려졌다. 올해 2월 전용면적 203㎡ 타입(77평형) 기준 전세가 26억 원에 실거래됐으며 매매가는 50억~54억 원대다. 두 사람은 또 지난 7월 임신 소식을 전했다. 태명은 두릅이며 성별은 아들이다. 내년 2월 출산 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr