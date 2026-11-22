그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈 / 사진 제공=CJ ENM

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 '2026 마마 어워즈'에서 2년 연속 대상을 받은 가운데 시상식 무대 준비 과정을 공개했다.엔하이픈은 지난 21일 공식 유튜브 채널을 통해 '2026 MAMA AWARDS'에서 선보인 'Big Girls Don't Cry'(빅 걸스 돈트 크라이)와 'Knife'(나이프)의 안무 연습 영상을 게재했다.영상에는 여섯 멤버가 대규모 댄서들과 함께 합을 맞추는 모습이 담겼다. 멤버들은 액션 장면을 연상시키는 안무부터 360도 무대 구조에 맞춘 대형 변화와 이동 동선까지 연습했다.앞서 엔하이픈은 지난 20일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 마마 어워즈' 첫날 영화 '듄: 파트3'와 협업한 무대를 선보였다. 영화적 연출과 대규모 군무를 결합한 공연으로, 시상식 직후 온라인상에서는 무대의 스토리텔링과 안무 구성, 의상 등에 대한 호평이 이어졌다.엔하이픈은 이날 시상식의 4개 대상 중 하나인 '팬스 초이스 오브 더 이어 위드 비자'(FANS' CHOICE OF THE YEAR with VISA)를 포함해 3관왕에 올랐다. 지난해에 이어 2년 연속 대상을 받은 멤버들은 팬 투표로 결정되는 상인 만큼 팬덤 엔진(ENGENE)을 향해 감사 인사를 전하며 눈물을 보이기도 했다.엔하이픈은 시상식 일정을 마치고 신보 활동에 나선다. 이들은 지난 20일 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 음원을 공개했다.타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유)는 서로에게 본능적으로 이끌리며 상대가 자신의 운명임을 깨닫는 순간을 노래한 곡이다. 앞서 선보였던 강렬한 분위기의 곡들과 달리 팝 R&B를 기반으로 사랑의 감정을 풀어냈다.한편 엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'의 실물 음반은 오는 23일 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr