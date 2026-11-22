그룹 방탄소년단 뷔와 진 / 사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단 뷔와 진이 자신들의 얼굴을 활용한 인공지능(AI) 생성 이미지에 불편함을 드러냈다.지난 21일 진, 제이홉, 지민, 뷔는 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 라이브 방송을 진행했다. 이날 뷔는 운전면허증 갱신을 앞두고 증명사진 참고 자료를 찾다가 겪은 일을 털어놨다.뷔는 흰색 배경에 어떤 색상의 옷이 어울릴지 고민하며 이미지 공유 플랫폼 핀터레스트를 검색했다고 밝혔다. 그러나 검색 결과에는 증명사진 참고 자료뿐만 아니라 방탄소년단 멤버들의 얼굴을 활용한 AI 생성 사진이 다수 등장했다. 멤버들이 교복을 입은 모습의 사진도 있었다고.이에 지민은 뷔의 AI 사진이 특히 많다고 공감했고, 진은 "잘생겨서 그런 거 아니야?"라며 농담을 건넸다. 뷔는 AI로 만든 사진 속 얼굴이 자신의 실제 모습과 다르다며 이상하다는 반응을 보였다.진 역시 "AI 무서워. 자꾸 이상한 거 해가지고 올라온다"고 말했다. 이어 자신의 얼굴에 정국의 몸을 합성한 콘텐츠를 본 적이 있다며 무서웠다고 털어놨다.방송 이후 일부 팬들은 SNS를 통해 멤버들의 얼굴을 활용한 AI 생성 및 합성 사진의 제작과 공유를 자제하자는 목소리를 냈다.최근 K팝 팬덤 내에서는 AI 기술을 활용한 사진과 영상은 물론, 가수의 목소리를 모방한 AI 커버곡까지 활발하게 제작되고 있다. 이를 팬들의 새로운 콘텐츠 소비 방식으로 보는 시각도 있지만, 아티스트의 동의 없이 얼굴이나 목소리를 활용한다는 점에서 우려의 목소리도 나온다.팬들에게는 가벼운 재미로 소비되는 콘텐츠일지라도 당사자인 아티스트에게는 불편함을 줄 수 있다는 점에서 AI 활용의 적정선을 둘러싼 논의가 이어지고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr