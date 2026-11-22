이종혁의 아들 이준수, 이동국의 딸 이재시가 '내 새끼의 연애3'에 출연했다. / 사진=tvN STORY·E채널

'내 새끼의 연애'에 출연한 이종혁의 아들 이준수, 윤민수의 아들 윤후. / 사진=tvN STORY·E채널

어린 시절 가족 예능으로 얼굴을 알렸던 연예인 자녀들이 이제는 연애 예능의 주인공으로 나서고 있다. 형이 출연했던 프로그램에 동생이 등장하고, 과거 방송에서 함께 성장 과정을 보여줬던 아이들이 성인이 돼 다시 만나는 모습도 볼 수 있다. 익숙한 얼굴을 활용해 시청자의 관심을 끌 수 있다는 장점이 있지만, 새로운 인물 발굴보다 기존 출연자의 인지도와 가족관계에 기대는 방송가의 섭외 방식에는 아쉬움이 남는다.지난 11일 첫 방송된 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'는 유명인의 자녀들이 연애 상대를 찾아가는 과정을 부모들이 지켜보는 프로그램이다. 배우 이종혁의 아들 이준수, 전 축구선수 이동국의 딸 이재아, 전 농구선수 전희철의 딸 전지우, 코미디언 임혁필의 딸 임혜인 등이 출연한다. 지난 18일 방송에는 이동국의 또 다른 딸 이재시와 배우 최수린의 아들 이승훈이 새롭게 합류했다.이준수와 이재아·이재시 자매는 이미 대중에게 친숙한 인물들이다. 이준수는 어린 시절 MBC '아빠! 어디가?'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이동국의 쌍둥이 딸 이재아와 이재시 역시 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 성장 과정을 공개했다. 가족 예능에서 부모와 함께 일상을 보여줬던 아이들이 이제는 성인이 돼 연애 예능의 출연자로 돌아온 것이다.'내 새끼의 연애'가 기존 가족 예능 출연자를 섭외한 것은 이번이 처음이 아니다. 시즌1에는 이종혁의 첫째 아들 이탁수가 출연했고, 시즌2에는 가수 윤민수의 아들 윤후가 등장했다. 두 사람 모두 '아빠! 어디가?'를 통해 대중에게 알려졌다. 시즌3에서는 이탁수의 동생 이준수가 출연했다. 시즌1에 출연했던 전수완의 동생 전지우 역시 시즌3에 합류했다. 형과 언니가 출연했던 프로그램에 동생들까지 잇달아 등장한 셈이다.이미 알려진 출연자들의 관계도 방송의 볼거리로 활용되고 있다. 지난 18일 방송에서 새로운 입주자로 등장한 이재시는 오랜 친구인 이준수를 일대일 대화 상대로 선택했다. 이를 지켜보던 이동국은 두 사람이 평소에도 연락을 주고받는 사이라고 설명했다. 연애 예능에서 새로운 상대를 만나는 과정뿐 아니라 출연자들이 이전부터 맺어온 인연까지 관심의 대상이 됐다.제작진 입장에서 이 같은 섭외는 분명한 이점이 있다. 출연자의 부모가 유명인인 데다 본인 역시 방송 경험이 있다면 별도의 소개 없이도 시청자의 관심을 끌 수 있다. 과거 방송에서 성장 과정을 지켜봤던 시청자들에게는 성인이 된 이들의 새로운 모습을 확인하는 재미도 있다. 이미 알려진 가족관계와 친분은 프로그램의 이야기를 풍성하게 만드는 요소로 활용할 수 있다.그러나 익숙한 얼굴이 반복적으로 등장하는 방식에는 한계도 있다. 출연자가 어떤 사람인지보다 누구의 자녀인지, 과거 어떤 방송에 출연했는지가 먼저 강조되기 때문이다. 연애 예능이라면 출연자 개인의 매력과 관계의 변화가 중심이 돼야 하지만, 기존의 가족관계와 방송 이력이 주요 화제성을 차지할 경우 새로운 인물을 알아가는 재미는 상대적으로 줄어들 수 있다.특히 '내 새끼의 연애'는 시즌을 거듭하며 유명인의 자녀라는 공통점에 더해 과거 가족 예능 출연자와 그 형제자매까지 섭외하고 있다. 프로그램이 지향하는 유명인 자녀들의 연애라는 콘셉트에는 부합하지만, 출연자 구성이 익숙한 관계 안에서 반복된다는 인상을 줄 수 있다. 이미 알려진 인물들을 다시 만나는 재미를 넘어 새로운 관계와 이야기를 얼마나 만들어내느냐가 중요하다.연예인 자녀가 방송에 출연한다는 사실 자체를 문제 삼을 수는 없다. 과거 가족 예능에서 보여준 모습과 성인이 된 뒤의 모습이 달라졌다면 그 변화 역시 충분한 볼거리가 될 수 있다. 다만 출연자의 인지도와 가족관계에 의존하는 방식이 반복된다면 프로그램의 신선함을 유지하기는 쉽지 않다. 익숙한 얼굴을 다시 불러오는 데 그치지 않고, 이들이 이전 방송에서는 보여주지 않았던 새로운 이야기를 만들어내는 것이 제작진의 과제다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr