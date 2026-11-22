사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

유튜버 아옳이가 한의사 남자친구와 프랑스 파리에서 다정한 데이트를 즐기는 모습을 공개하며 재혼 가능성에 관심이 쏠렸다.아옳이는 최근 자신의 인스타그램에 "비오는 파리☔️💘"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아옳이는 에펠탑이 보이는 파리 거리에서 남자친구 김형배와 나란히 서 있다. 아옳이는 허리 라인이 강조된 회색 롱코트에 긴 갈색 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고, 선명한 붉은 장미 꽃다발을 품에 안았다. 김형배는 검은색 가죽 재킷에 회색 후드와 연청색 데님 팬츠를 매치한 채 아옳이에게 우산을 씌워주고 있다.이어진 사진에서 아옳이는 김형배와 우산 아래 가까이 붙어 환하게 웃고 있다. 한 손에는 붉은 장미 꽃다발을 들고 다른 손으로 우산 손잡이를 잡은 아옳이는 김형배를 올려다보며 미소 짓고, 김형배 역시 고개를 숙여 아옳이를 바라보는 모습이다. 두 사람의 다정한 눈맞춤이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 아옳이는 장미 꽃다발을 가슴 가까이 안고 김형배와 서로 마주 보고 있다. 김형배가 우산을 든 채 아옳이에게 고개를 기울이고, 아옳이는 김형배를 올려다보며 밝게 웃고 있다. 비에 젖은 거리와 에펠탑이 어우러진 풍경 속 두 사람의 모습이 로맨틱한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 아옳이는 김형배의 품에 안겨 얼굴을 올려다보며 환하게 웃고 있다. 김형배는 한 팔로 아옳이의 허리를 감싸고 다른 손으로 우산을 든 채 아옳이를 내려다보고 있다. 아옳이가 품에 안은 붉은 장미 꽃다발과 두 사람의 밀착한 포즈가 달콤한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "몬가 파리에서 프로포즈 받으실거같은 느낌", "데이트만 하지말고 어여 프로포즈하고 결혼해라", "너무 예뻐", "이렇게 달달해두되냐구우", "얼굴조합 최고", "보기만해도행복해" 등의 댓글을 달았다. 특히 티빙 '환승연애4' 출연자 곽민경도 "선남선녀"라는 댓글을 남기며 두 사람의 모습을 응원했다.앞서 아옳이는 한의사 남자친구와의 열애 사실을 공개해 화제를 모았다. 이후 SNS와 유튜브 등을 통해 연애 일상을 공유하며 팬들의 관심을 받고 있다. 아옳이 남자친구로 알려진 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업했으며 189cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼로도 눈길을 끈다.한편 1991년생인 아옳이는 35세로 2022년 카레이서 출신 사업가 서주원과 이혼했다. 이후 유튜버이자 사업가로 활발하게 활동하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr