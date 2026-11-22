그룹 포미닛 출신 전지윤이 비연예인 연인과 결혼한다. / 사진=전지윤 SNS

그룹 포미닛 출신 전지윤이 비연예인 연인과 결혼한다. / 사진=전지윤 SNS

그룹 포미닛 출신 전지윤이 비연예인 연인과 결혼한다. 2024년 용준형과 결혼한 현아에 이어 팀 내 두 번째로 가정을 꾸리게 됐다.전지윤은 22일 서울의 한 웨딩홀에서 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다. 결혼을 하루 앞둔 지난 21일 전지윤은 자신의 SNS에 웨딩 촬영 사진을 게재하며 "행복하고 뭉클하고 소중했던 기억. 벌써 15년 넘게 함께 한 나의 친구이자 가족이자 사랑하는 사람들. 이보다 더 든든할 수 없었다. 도와줘서 너무 고맙다"고 전했다.공개된 사진에는 포미닛으로 함께 활동했던 허가윤이 들러리로 나선 모습이 담겼다. 그룹 해체 이후에도 변함없는 친분을 이어온 두 사람의 모습이 눈길을 끌었다. 허가윤 역시 자신의 SNS에 "지윤이 내일이구나. 그녀를 만나러 간다. 그런데 왜 이렇게 춥냐"라고 글을 남겼고, 전지윤은 "따뜻하게 입고 와라"라고 화답했다.앞서 전지윤은 지난 4일 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 알렸다. 그는 "제 인생에서 결혼이라는 단어를 입에 올리게 될 날이 오니까 괜히 부끄럽기도 하고, 설레기도 한다"고 소감을 밝혔다. 예비 신랑에 대해서는 "저의 동반자는 저보다 더 멋지고 따뜻한 마음을 갖고 있다"며 애정을 내비쳤다. 이어 "앞으로도 작가로서도 열심히 작품을 쓰고, 제가 받은 사랑을 베풀 줄 아는 사람이 되겠다"고 다짐했다. 또한 "늘 연말이면 설렘을 만끽하기 위해 캐럴을 들었었는데 올해는 캐럴 안 들어도 될 거 같다"며 결혼을 앞둔 설렘을 표현했다.전지윤은 포미닛 출신 멤버 중 두 번째로 결혼하게 됐다. 앞서 현아는 2024년 10월 그룹 하이라이트 출신 가수 용준형과 부부의 연을 맺었다. 전지윤은 2009년 6월 포미닛 멤버로 데뷔해 '핫이슈', '뮤직', '거울아 거울아', '이름이 뭐예요?', '미쳐' 등의 곡으로 사랑받았다. 2016년 팀 해체 이후 솔로 가수로 활동을 시작했으며, 2019년에는 3인조 밴드 프레젠트에 합류해 보컬 겸 싱어송라이터로 활동 영역을 넓혔다. 현재는 필명을 공개하지 않은 채 웹소설 작가로도 활동하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr