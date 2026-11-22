사진 = 추성훈 인스타그램

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 마지막 경기에서 패배한 뒤 48년 격투기 인생을 마무리하는 심경을 밝혔다.추성훈은 최근 자신의 인스타그램에 "48년간 이어온 나의 격투기 인생이 이제 막을 내립니다"며 "여러분 덕분에 여기까지 올 수 있었습니다"고 했다.추성훈은 "지금 제 마음에는 오직 감사함뿐입니다"고 고백하며 "대한민국, 그리고 지금까지 저를 응원해 주신 모든 팬 여러분 진심으로 감사드립니다"고 인사를 전했다.이어 "인생은 언제나 좋은 순간만 있는 것이 아닙니다"며 "지금 저 역시 힘들고 가슴 아픈 시간을 보내고 있습니다"고 했다. 그러면서 "하지만 저는 믿습니다"며 "사람의 진정한 가치는 승리했을 때가 아니라 패배했을 때 비로소 드러난다는 것을 앞으로의 인생을 더 나은 삶으로 만드는 것도 나 자신이고 그 반대로 만드는 것도 결국 나 자신입니다"고 했다.추성훈은 "주변에 흔들리지 않고 오직 나 자신을 믿으며 묵묵히 앞으로 나아갈 것입니다"며 "나의 격투기 인생은 여기서 끝나지만 나의 인생은 아직 끝나지 않았습니다 자 이제 시작이다!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 추성훈은 상의를 벗은 채 양손을 허리에 올리고 정면을 바라보고 있다. 흰색 비니와 선글라스를 착용한 추성훈은 십자가 목걸이를 늘어뜨린 채 당당한 자세를 취하고 있다. 넓게 발달한 어깨와 가슴 근육부터 선명한 복근까지 탄탄하게 다져진 상체가 시선을 사로잡는다. 특히 양팔에 드러난 굵은 근육과 혈관, 짙게 그을린 피부가 오랜 시간 격투기 선수로 활동해 온 추성훈의 강인한 체격을 보여준다.추성훈의 은퇴 소식에 배우 변요한, 신승호, 신성록, 장혁을 비롯해 방송인 김숙, 김동현, 딘딘, 정호영 등 동료 연예인들도 응원을 보냈다. 이를 본 팬들은 "너무너무 멋지셨습니다", "앞으로도 많이 배우도록 하겠습니다", "경기 내내 가슴이 뭉클해서 눈물이 멈추질 않았습니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인 이벤트에서 미국의 크리스 리벤과 은퇴전을 치렀다. 2010년 UFC 116에서 리벤에게 서브미션 패배를 당했던 추성훈은 16년 만에 재대결에 나섰지만, 3라운드 접전 끝에 1대 2 판정패를 기록했다.이번 경기는 2004년 종합격투기 데뷔 이후 22년간 이어온 추성훈의 프로 선수 생활을 마무리하는 무대였다. 추성훈이 자신의 SNS에서 언급한 48년은 어린 시절 유도를 시작한 때부터 이어진 격투기 인생 전체를 의미한다.추성훈의 마지막 경기는 예매 시작 55분 만에 2만1177석이 매진될 만큼 뜨거운 관심을 받았다. 경기 당일에는 어머니 류은화 씨와 함께 입장했으며 아내 야노 시호와 딸 추사랑도 현장에서 마지막 승부를 지켜봤다. 특히 야노 시호와 추사랑이 눈물을 흘리는 모습이 전해져 안타까움을 더했다.추성훈은 이번 은퇴전에서 받은 대전료 전액을 후배 격투기 선수들을 위해 기부한 것으로 알려졌다. 승리로 선수 생활을 마무리하지는 못했지만 마지막 무대에서도 후배들을 향한 지원과 팬들에 대한 감사의 뜻을 전했다.한편 추성훈은 22년간의 종합격투기 선수 생활을 마무리했으며 은퇴 후에도 방송과 유튜브 등 다양한 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr