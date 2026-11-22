사진=나연 '베이비 엔젤' MV 캡처

사진=나연 '베이비 엔젤' MV 캡처

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사진=나연 '베이비 엔젤' MV 캡처

그룹 트와이스 나연이 자신의 강점을 유지하면서 새로운 음악적 시도를 더했다. 세 번째 솔로 타이틀곡 'BABY ANGEL'(베이비 엔젤)은 처음부터 쉽게 귀에 익는 노래는 아니다. 다양한 음악적 요소가 촘촘하게 이어져 다소 피로하게 느껴지기도 하지만, 독특한 구성과 인상적인 후렴구는 다시 한번 귀를 기울이게 만든다. 대중적인 흥행 가능성과는 별개로, 나연이 지금까지 선보인 솔로곡 가운데 음악적으로 가장 흥미로운 시도다.나연은 20일 오후 2시 새 싱글 'NA-sty'(나스티)를 발매했다. 2024년 6월 미니 2집 'NA'(나) 이후 약 2년 5개월 만의 솔로 컴백이다. 타이틀곡 'BABY ANGEL'은 미드템포 그루브를 기반으로 한 R&B 팝 장르로, 나연의 사랑스러운 이미지에 당돌하고 강렬한 분위기를 더했다.나연은 앞선 두 솔로곡으로 서로 다른 매력을 보여줬다. 2022년 발표한 솔로 데뷔곡 'POP!'(팝!)은 나연의 밝고 경쾌한 매력을 적극적으로 활용했다. 통통 튀는 멜로디와 따라 하기 쉬운 안무가 어우러지며 큰 인기를 얻었다. 이 곡은 멜론 TOP100에서 최고 2위를 기록했다. 반면 2024년 발표한 'ABCD'(에이비씨디)는 성숙하고 강렬한 콘셉트를 앞세웠다. 2000년대 팝 디바를 연상시키는 음악과 퍼포먼스로 기존과 다른 모습을 보여줬지만, 국내 음원 성적은 전작에 미치지 못했다. 'ABCD'는 멜론 TOP100 최고 95위에 머물렀다. 'POP!'이 나연에게 대중이 기대하던 모습을 선명하게 보여줬다면, 'ABCD'는 기존 이미지에서 벗어나는 데 무게를 둔 작품이었다. 이번 'BABY ANGEL'에서는 두 곡의 접점을 찾으려 한 흔적이 엿보인다. 사랑스러운 이미지는 'POP!'과 맞닿아 있고, 강렬한 에너지와 퍼포먼스는 'ABCD'를 떠올리게 한다. 그렇다고 두 곡의 특징을 단순히 섞어놓은 것은 아니다. 나연은 R&B 팝이라는 새로운 장르 안에서 기존의 매력을 다른 방식으로 표현했다.후렴구는 특히 인상적이다. 점차 고조되는 멜로디와 나연의 힘 있는 보컬이 어우러져 강한 인상을 남긴다. 'POP!'처럼 처음부터 쉽게 따라 부를 수 있는 형태는 아니지만, 독특한 전개가 호기심을 자극한다. 여러 요소가 복잡하게 얽힌 곡 안에서도 나연 특유의 밝고 선명한 음색은 존재감을 드러낸다. 새롭게 시도한 랩 역시 예상보다 자연스럽게 어우러져 듣는 재미를 더한다.다만 2분 33초 분량의 짧은 곡에 너무 많은 요소를 담다 보니 다소 부담스럽게 느껴진다. 멜로디와 리듬이 수시로 바뀌고 보컬과 랩이 쉴 틈 없이 이어진다. 하나의 요소가 충분히 귀에 들어오기도 전에 다음 전개가 이어져 피로감이 생길 수 있다.그렇다고 복잡한 구성이 반드시 대중성의 약점이 되는 것은 아니다. 최근 K팝에서는 빠른 전개와 여러 장르를 결합한 음악도 인기를 얻고 있다. 오히려 한 번에 파악하기 어려운 구성이 반복 감상을 유도할 수도 있다. 'BABY ANGEL' 역시 가볍게 흘려듣기보다는 독특한 구성이 궁금해 다시 듣게 되는 곡에 가깝다. 이러한 호기심이 꾸준한 반복 청취로 이어질지는 지켜볼 만하다.뮤직비디오의 완성도도 높다. 2000년대 컴퓨터 바탕화면을 연상시키는 파란색 배경과 광택이 도는 아이콘, 팝업창 등 옛 디지털 문화를 활용한 연출이 눈길을 끈다. 분홍색 헤어에 노란색 원피스를 입은 나연이 화면 곳곳에 등장하며 복고적인 감성을 키치하고 세련되게 풀어냈다. 여기에 야구장과 구름을 배경으로 한 장면 등이 빠르게 이어지며 독특한 분위기를 만든다.헤어와 메이크업, 의상에도 다양한 변화를 줬다. 선명한 분홍색 헤어와 노란 원피스부터 갈색 헤어에 퍼 후드를 쓴 모습, 하늘색 의상과 붉은색 부츠를 매치한 스타일, 천사를 연상케 하는 하얀 원피스까지 서로 다른 이미지를 보여준다. 스타일링은 계속 바뀌지만 나연 특유의 사랑스럽고 장난스러운 매력은 일관되게 드러난다. 폭넓은 콘셉트 소화력이라는 나연의 강점을 적극적으로 활용한 셈이다.음원에서 다소 과하게 느껴졌던 촘촘한 구성도 뮤직비디오에서는 강점으로 작용한다. 빠르게 바뀌는 배경과 스타일링이 쉴 틈 없이 이어지는 음악과 자연스럽게 어우러진다. 음악과 영상 모두 많은 요소를 담고 있지만, 시각적인 측면에서는 그 풍성함이 보는 재미로 이어진다.나연은 현재 첫 솔로 정규앨범도 준비하고 있다. 'POP!'의 대중적 성공과 'ABCD'의 새로운 시도를 거쳐 발표한 'BABY ANGEL'은 나연이 솔로 가수로서 보여줄 수 있는 음악의 폭을 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 기존의 강점을 살리면서도 색다른 음악을 선보였고, 다소 과하게 느껴지는 구성마저 곡의 독특한 개성으로 만들었다. 이번 신곡은 앞으로 나연이 어떤 음악을 들려줄지 궁금하게 만들었다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr