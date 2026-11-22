사진 = KBS2TV '문무' 캡처

사진 = KBS2TV '문무' 캡처

이현욱이 가족을 잃은 슬픔 속에서도 나라만을 생각하는 김강우에게 참아온 분노를 터뜨렸다.21일 방송된 KBS 2TV 대하드라마 '문무'(연출 김영조, 구성준 / 극본 김리헌, 홍진이) 3회에서 김법민(이현욱 분)과 김춘추(김강우 분)는 전란의 폭풍을 몰고 온 백제의 급습에 소중한 가족 고타소(강지우 분)를 잃고 비통에 빠졌다.이날 방송에서 백제의 대군은 고구려와 신라의 접경 지역인 당성 인근에 모습을 드러냈다. 당성에서 피어오르는 봉화를 본 김법민과 김춘추는 고구려군이 출진했다는 소식을 듣고 충격에 휩싸였다. 나라의 위기 앞에 급히 서라벌로 발걸음을 옮기던 김법민은 고타소가 걱정돼 대야성으로 돌아가고자 했으나 김춘추는 "우리가 해야 할 일을 해야 한다"며 그를 만류했다.반면 신라의 진골 귀족들은 일촉즉발의 위기에서도 제 살길만을 궁리했다. 염종(김대종 분)은 고구려의 출진을 내다보지 못한 병부령 김춘추에게 책임을 돌렸고, 비담(이지훈 분)과 수세(성혁 분) 등은 두 나라의 대군을 막기엔 역부족이라며 가병을 내줄 수 없다고 버텼다. 나아가 비담은 선덕여왕(최수린 분)에게 김유신(박성웅 분)이 두 나라의 군대를 막게 하라고 떠넘겼다. 소식을 들은 김유신은 불리한 상황임을 알고 있음에도 "모두가 신라의 마지막 병사라고 생각하고 싸우자"며 고구려 국경으로 향했다. 오직 나라만을 생각하는 그의 충심은 뜨거운 울림을 남겼다.하지만 신라의 예상과는 달리 백제는 대야성을 공격했다. 연개소문이 '신라 협공'을 제안하는 성충에게 "모든 방법을 동원해 신라가 나의 공격을 믿게 할 것이니 오만의 군사가 일 년동안 먹을 수 있는 곡식을 내어달라"고 맞불을 놓았고 이 협상이 성사되며 고구려군이 거짓 출병에 나선 것. 고구려군이 출진했다고 믿은 신라군이 고구려 국경에 가 있는 틈을 노린 백제는 아내를 겁탈한 대야성주 김품석(김흥수 분)에게 악감정을 품은 검일(이달 분)의 협조 아래 신라를 향한 총공세에 나섰다. 결국 백제군을 피하지 못한 김품석과 고타소는 검일의 칼날 앞에서 비참한 죽음을 맞이했다.대야성 함락에 고취된 의자왕(고영빈 분)에게는 예상치 못한 사택가의 견제가 날아들었다. 사택지적(김병기 분)은 의자왕이 사택가에서 빌려 간 5만 군량을 갚지 않은 상태에서 연개소문에게 5만을 더 내준 점을 꼬집으며 "대군을 일으키는 모든 출진은 저와 먼저 논의를 해 달라"고 압박했다. 같은 시각 당나라 황제 이세민(양현민 분)은 고구려를 공격해야 한다는 이세적(김혁 분)과 전쟁으로 지친 백성을 생각해야 한다는 장손무기(정선일 분)의 설전을 지켜봤다. 이세민은 겉으로는 장손무기의 의견에 고개를 끄덕였으나 고구려 침공을 말리던 정국공 위징(선동혁 분)이 세상을 떴다는 소식을 듣고 미묘한 기색을 비치며 고구려를 향한 서슬 퍼런 야심을 예고했다.연개소문은 고구려 감옥에 갇힌 고연무(백성현 분)을 찾았다. 잘린 고건무(조성하 분)의 목을 차마 보지 못하고 있던 고연무를 찾아온 연개소문은 죽음을 바라는 그에게 "지금의 고구려에는 너 같이 용맹한 전사가 필요하다"고 말했다. 고건무의 목을 집어 든 연개소문은 한반도에 파란이 닥칠 것을 예고하며 서슬 퍼런 잔혹함을 드러냈다.한편 참혹한 모습으로 돌아온 고타소와 손주들의 시신을 마주한 김법민과 김춘추는 무너져 내렸다. 그러나 위태로운 신라를 구하는 것이 먼저였던 김춘추는 이내 마음을 다잡았다. 그런 아버지를 지켜보던 김법민은 "벌써 다음 수를 계산하시냐"며 김품석 가문의 힘을 고려해 고타소의 결혼을 추진했던 김춘추에게 맞섰다. 이에 김춘추는 "피 묻은 권력을 손에 쥐어서라도 신라를 바로잡아야 할 것 아니냐"고 목소리를 높였고, 김법민은 "차라리 왕이 되고 싶다 하시라"며 울분을 토했다. 이에 김춘추가 김법민의 뺨을 때리는 장면이 엔딩을 장식하며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.이렇듯 '문무'는 위기 앞에서도 하나 되지 못하는 신라의 민낯과 혼란을 틈타 칼을 겨누는 외세의 모습을 입체적으로 담아내며 강렬한 몰입감을 선사했다. 고타소의 죽음이 김법민과 김춘추의 갈등으로 번진 가운데 군사적 요충지인 대야성을 내준 신라가 어떤 행보를 그려나갈지 오늘 방송에 대한 기대감이 증폭된다.KBS 2TV 대하드라마 '문무' 4회는 22일 밤 9시 20분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr