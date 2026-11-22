모델 최소라의 남편인 포토그래퍼 이코베가 아내와 함께한 10년의 세월을 담은 사진전을 준비한다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편인 포토그래퍼 이코베가 아내와 함께한 10년의 세월을 담은 사진전을 준비한다. / 사진제공=MBC

모델 최소라의 남편인 포토그래퍼 이코베가 아내와 함께한 10년의 세월을 담은 사진전을 준비한다. 최소라의 사진만 10만 장에 달하는 가운데 출산 당시의 모습까지 카메라에 담았다고 밝혀 눈길을 끈다.22일 방송되는 MBC 예능 '전지적 집착 시점'(이하 '전착시') 3회에서는 이코베가 아내 최소라와 딸 초이를 위해 사진전을 준비하는 과정이 공개된다.이코베는 지난 10년간 촬영한 최소라의 사진을 살펴보며 전시에 사용할 작품을 고른다. 연애 전부터 결혼 이후의 일상까지 꾸준히 아내의 모습을 기록해 온 그는 최소라의 사진만 10만 장에 달한다고 밝혀 놀라움을 자아낸다. 사진을 한 장씩 살펴보며 당시의 추억도 되짚는다.이코베는 디지털 사진이 보편화된 시대에도 필름 카메라를 고집한다. 암실에서 직접 사진을 인화하는 등 촬영부터 인화까지 모든 과정을 손수 진행한다. 그는 최소라가 출산하는 순간에도 카메라를 놓지 않았다고 전한다. 아내의 곁을 지키며 딸 초이가 태어나는 순간까지 사진으로 남긴 것. 이날 방송에서는 출산 당시 최소라와 갓 태어난 딸의 모습이 담긴 사진도 공개된다.지난 10년간 아내의 일상을 기록해 온 이코베는 부부의 연애와 결혼, 출산으로 이어지는 시간을 사진전으로 풀어낸다. 최소라는 2019년 이코베와 결혼했으며 지난달 결혼 7년 만에 첫딸을 품에 안았다는 소식을 전했다.'전착시'는 이날 오후 6시 5분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr