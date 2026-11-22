BIGBANG / YG Entertainment

사진=텐아시아 사진 DB

/'2024 MAMA' Capture

BIGBANG / YG Entertainment

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년에도 10~20대의 취향에 맞는 '힙함'을 놓치지 않고 있다. 디지털 싱글 '기립'(GiiiRIP)으로 깜짝 컴백한 빅뱅은 틱톡에서 인기를 끌고 있는 곡의 일부를 신곡에 차용하고 과거 유행했던 일렉트로닉 사운드를 현대적인 감각으로 풀어냈다.20일 오후 2시, 빅뱅은 디지털 싱글 '기립'을 각종 음원 사이트를 통해 깜짝 발매했다. 뮤직비디오는 따로 공개되지 않았다. 지난 8월 발매한 디지털 싱글 'BiiiG' 이후 3개월 만의 컴백으로, 공개 전날까지도 예고가 없다가 당일 컴백 소식을 전해 팬들을 놀라게 했다.'기립'은 자기만의 길을 꾸준히 개척해 온 빅뱅의 자신감이 담긴 일렉트로닉 곡이다. 곡은 4분의 4박자를 타게 만드는 규칙적인 킥과 하이햇 소리, 그리고 전자 신스 멜로디를 중심으로 전개된다. 특히 전자 신스 소리는 2000년대 초반 팝스타 저스틴 팀버레이크의 'SexyBack (feat. Timbaland)'(섹시백)의 주제가 되는 멜로디와 비슷해 중독적이다.옛 느낌이 나는 소리를 쓰면서도 음악이 세련되게 느껴지는 이유는 편곡과 멜로디가 현대적이기 때문이다. 하우스 테크노 장르는 그룹 블랙핑크 리사가 애니마와 함께 낸 'Bad Angel'(배드 엔젤) 등으로 최근 국내외 음악 시장에서 다시 주목받고 있는 장르다.마지막 후렴으로 넘어가기 직전 브릿지 파트는 그룹 올데이 프로젝트의 음악을 떠오르게 만든다. 묵직한 베이스 소리와 함께 빠르게 쪼개지는 하이햇 소리가 특징적인 트랩, 힙합 비트가 나오기 때문이다.또, 소리가 복잡하지 않은 것 역시 최근의 트렌드에 맞다. 세련되지 않단 일각의 지적을 받았던 'HOME SWEET HOME'(홈 스윗 홈)관 다른 모습이다. 'HOME SWEET HOME'은 발매 당시 "2010년대 빅뱅의 음악 같다"며 큰 사랑을 받았지만, 일각에선 "세련되지는 않았다"는 지적도 나왔다. 후렴 부분에서 편곡이 너무 화려했던 탓이다.'기립'과 'HOME SWEET HOME' 모두 전자 음악을 기반으로 하지만, '기립'은 악기 구성이 한층 단순하다. 베이스 소리와 과하지 않은 드럼 소리, 그 위에 얹혀진 단순한 멜로디의 전자 신스 소리가 곡의 전부이기 때문이다. 반면, 'HOME SWEET HOME'은 후렴 내내 화음으로 된 전자 신스 소리가 두 귀를 가득 채운다.직전 작품인 'BiiiG'에서도 마찬가지다. 그룹 에스파, NCT의 '쇠맛'을 연상케 하는 묵직한 베이스 소리에 드럼 소리, 멤버들의 목소리가 곡의 중심을 이룬다.음악적인 연구뿐만 아니라, 10~20대가 즐길 만한 콘텐츠가 무엇인지에 대한 고민도 멈추지 않은 듯 보인다. '기립'의 2절 도입부에서 빅뱅은 미국 가수 켈리스(Kelis)의 'Milkshake'(밀크셰이크)를 재해석했다. 2003년 발표된 이 곡은 지난해 그룹 캣츠아이가 출연한 의류 브랜드 갭(GAP)의 광고에 사용되면서 틱톡에서 다시 인기를 얻었다.빅뱅은 데뷔 20주년에도 힙한 감성을 그대로 지키고 있다. 빅뱅은 과거 유행했던 전자음부터 최근 주목받는 비트, 틱톡을 통해 재유행한 음악까지 '기립'에 담아냈다. 데뷔 20주년에도 과거의 성공 공식에 머무르지 않고 새로운 음악적 흐름을 받아들이고 있다는 점이 눈에 띈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr