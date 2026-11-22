사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

그룹 아이브 장원영이 우아하면서도 매혹적인 드레스 자태를 공개해 관심을 모았다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 브라운 컬러의 롱드레스를 입고 회색 구조물 위에 걸터앉아 카메라를 바라보고 있다. 어깨와 팔 라인이 드러나는 드레스는 허리부터 자연스럽게 흘러내리며 늘씬한 실루엣을 강조한다. 고개를 옆으로 기울인 장원영은 풍성한 웨이브 헤어를 한쪽으로 늘어뜨린 채 깊은 눈빛으로 카메라를 응시해 고혹적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 장원영은 몸을 옆으로 돌리고 한쪽 팔을 들어 손을 벽 가까이에 댄 포즈를 취했다. 어깨부터 허리까지 이어지는 매끄러운 드레스 라인이 돋보이며 고개를 살짝 돌린 옆얼굴과 부드럽게 흘러내리는 긴 머리카락이 우아한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 장원영은 양손으로 얼굴을 감싸며 사랑스러운 매력을 드러냈다. 또렷한 눈매와 은은한 핑크빛 메이크업, 윤기 나는 입술이 조화를 이루며 인형 같은 비주얼을 완성했다. 한쪽 어깨를 따라 내려오는 굵은 웨이브 헤어도 눈길을 끈다.마지막 사진에서 장원영은 두 무릎을 끌어안고 앉아 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 몸을 감싸듯 모은 팔과 길게 뻗은 다리가 자연스러운 포즈를 완성했으며 브라운 드레스의 부드러운 광택과 풍성한 머리카락이 어우러져 세련된 분위기를 연출했다.특히 장원영의 이번 게시물에는 빅뱅 지드래곤이 자신의 공식 인스타그램 계정으로 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 관심이 쏠렸다. 장원영이 공개한 드레스 사진에 지드래곤까지 반응하면서 해당 게시물은 온라인에서도 화제를 모았다.한편 2004년생으로 21세인 장원영은 '광고계 퀸'으로 불린다. 장원영은 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.장원영이 속한 아이브는 지난 20일부터 21일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 '베스트 여자 그룹'과 '베스트 송 톱10'을 수상하며 2관왕에 올랐다. 아이브는 오는 2027년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 'SHOW WHAT I AM' 앙코르 콘서트를 개최하고 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr