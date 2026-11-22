가수 박재범 / 사진=텐아시아DB

그룹 롱샷 / 사진=롱샷 공식 SNS 캡처

가수 박재범이 소속 그룹 롱샷(LNGSHOT)의 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS) 무대를 두고 아쉬움을 드러냈다.박재범은 지난 21일 자신의 X에 "상 자체는 별로 신경 쓰지 않는다. 멜론뮤직어워드(MMA)에서 봤듯 롱샷은 훨씬 더 많은 것을 보여줄 수 있는 팀"이라며 "그렇게 큰 무대에서 이를 보여주지 못했다는 점이 답답하다"고 적었다.이어 "정치적인 문제다. 작은 회사의 어려움"이라고 덧붙이며 시상식 무대 배분에 대한 불만을 내비쳤다.롱샷은 지난 20일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 마마 어워즈'에서 신곡 'Bananas'(바나나스)를 약 2분 30초간 선보였다. 이후 모디세이, 튜이드와 함께 싸이의 'That That'(댓댓) 합동 무대를 꾸몄다.불과 일주일 전 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서 여러 곡을 선보이고 신인상까지 받은 것과 비교하면 단독 무대 분량이 짧았다.박재범의 발언을 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 중소 기획사 소속 아티스트가 겪는 현실적인 어려움을 짚었다는 의견이 나온 반면, 시상식 무대 배분을 정치적인 문제로 해석한 것은 과도하다는 지적도 이어졌다.이에 박재범은 추가 게시글을 통해 "씁쓸하거나 화가 난 것이 아니다. 다른 사람을 깎아내리지 않으면서 내 아티스트를 응원하는 것"이라고 설명했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr