그룹 제로베이스원 / 사진 제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 '2026 마마 어워즈'에서 2관왕에 오른 가운데 내년 1월 컴백 소식을 깜짝 공개했다.제로베이스원은 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에서 '월드와이드 케이코너스 초이스'와 '페이보릿 댄스 & 보컬 퍼포먼스 그룹' 부문을 수상했다.멤버들은 수상 소감을 통해 "앞으로도 이 감사한 마음을 멋있는 무대로 보답하는 아티스트가 되겠다"며 "내년 많은 활동과 새 앨범을 준비하고 있다"고 밝혔다.시상식 둘째 날인 21일에는 레스토랑의 브레이크 타임을 콘셉트로 공연을 펼쳤다. 미니 6집 'Ascend-'(어센드-)의 타이틀곡 'TOP 5'(톱 5)를 새롭게 편곡해 기존 활동 무대와 다른 구성을 선보였다.멤버별 솔로 및 유닛 무대도 이어졌다. 석매튜와 박건욱으로 구성된 유닛 EMP는 'RUN (with 다이나믹 듀오)'을, 성한빈은 'UNDEAD'(언데드)를 선보였다. 이후 다섯 멤버가 다시 모여 다수의 댄서와 함께 메가크루 퍼포먼스를 펼쳤다.공연의 마지막은 컴백 발표로 장식했다. 성한빈은 무대 말미에 'JAN 18 2027'이라는 문구를 공개하며 구체적인 컴백 날짜를 알렸다. 앞서 수상 소감에서 언급한 새 앨범의 발매 일정을 무대 위에서 직접 공개한 것이다.제로베이스원은 내년 1월 18일 새 앨범을 발매한다. 앨범명과 수록곡 등 구체적인 정보는 아직 공개되지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr