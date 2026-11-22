사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

사진 = tvN '100일의 거짓말' 캡처

'100일의 거짓말' 김유정, 박진영이 진선규를 무너뜨릴 반격의 공조를 예고했다.지난 21일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말'(연출 유인식·김윤진/극본 류보리) 13회에서는 사토 신이치(진선규 분)의 관저 폭탄 폭발 이후, 인물들 사이에 새로운 갈등과 균열이 드리워졌다. 사토 신이치가 이가경(김유정 분)과 유소란(김현주 분) 사이의 신뢰를 뒤흔든 가운데, 후쿠다(김중희 분)와 김승억(이기영 분)은 그를 향해 반기를 들기 시작했다. 13회 시청률은 수도권 가구 기준 평균 10.8% 최고 12.5%, 전국 가구 기준 평균 10.0% 최고 11.5%를 기록하며 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지했다. 다만 지난 15일 10.4% 보다 소폭 하락한 수치다. 또한 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 전채널 동시간대 1위를 이어갔다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)이가경과 김태웅/사토 히데오(박진영 분)의 총격 대치 속, 박세환(김동영 분)까지 총구를 겨누며 기송관실은 일촉즉발의 긴장감에 휩싸였다. 심지어 의식을 잃었던 미타라이(고한민 분)가 깨어나며 이가경이 밀정이라는 정체가 총독부 내부에 알려질 위기였다. 바로 그때 김태웅이 뜻밖의 선택을 했다. 미타라이를 총으로 쏜 뒤 그를 밀정으로 몰아가자는 것이었다. 그러나 박세환은 김태웅을 쉽사리 믿지 못했다. 지난 작전에서 송전(전융법 분)을 죽인 자를 김태웅으로 오해하고 있었기 때문이었다.그러던 중 사토 하나코(오오이 키코 분)가 무사하다는 소식이 들려왔다. 안도감도 잠시 김태웅은 박세환에게 "살아만 있다면 기회는 다시 올 겁니다"라며, 복수는 다음 기회를 노리고 지금은 자신을 인질 삼아 빠져 나가라고 설득했다. 마침내 기송관실 문이 열리고 김태웅, 박세환과 경찰들의 대치 상황 속 이가경만 붙잡혀 어디론가 끌려갔다. 하지만 박세환을 살리기 위한 김태웅의 가짜 인질극에 또 다른 변수가 생겼다. 조선총독부 정문이 멀지 않은 앞마당에 다다랐을 때 사토 신이치가 박세환에게 방아쇠를 당긴 것이었다. 박세환은 숨이 다하기 직전 품속에 감춰둔 폭탄을 터뜨리며 모두를 충격에 빠뜨렸다.이가경과 유소란은 취조실에서 다시 서로를 마주했다. 사토 신이치는 이번 사건에 두 사람이 함께 가담하고 있다고 확신하며, 유소란의 눈앞에서 이가경을 향해 총을 겨눴다. 그러나 사토 신이치의 숨은 의도를 간파한 듯, 이가경은 자신을 죽이지 말고 이용하라며 유소란을 취조실에서 구해낼 방법을 꾀했다. 유필립(이무생 분)의 등장에 하는 수 없이 유소란을 먼저 내보낸 사토 신이치는 이가경에게 독대를 청했다. 그는 "넌 내가 아니라 저들 손에 죽게 될 것"이라며 구국단의 밀정이었던 자신의 조선인 아내에 대한 이야기로 이가경을 혼란스럽게 했다.관저로 돌아온 사토 신이치는 폭탄 폭발의 흔적을 바라보며 분노를 터뜨렸다. 그리고 그 화살은 고스란히 김태웅을 향했다. 김태웅이 박세환의 인질을 자처한 이유를 알고 있던 그는 총구를 겨누며, "그 조센징(조선인)을 살리고 싶었나? 뭐가 널 혼란스럽게 하는 거지?"라고 속내를 파고드는 질문을 던졌다. 이에 김태웅은 구국단의 마음이 궁금하기도 했지만 그들을 용서할 수 없다며, "저를 의심하지 마시고 곁에 두십시오. 저는 아버지를 배신하지 않습니다. 적어도 앞으로는요"라고 본심을 감춘 채 맞받아쳤다. 사토 신이치는 김태웅에게 국련 조사단의 경성역 환송식 연설 통역을 맡기며 설욕을 다짐했다.한편 이가경에게는 또 다른 위기가 닥쳤다. 사토 신이치는 이가경을 비서로 곁에 두고 구국단에 대한 증거를 가져오라며 압박했고 후쿠다는 이가경의 과거를 빌미로 사토 신이치의 약점을 가져오라고 협박했다. 이가경은 유소란에게 사토 하나코의 친모를 구국단이 죽인 것이 맞는지 물었다. 유소란은 "그래, 맞아. 우리가 죽게 한 거나 다름없어"라며, 정무총감의 관저에서 사토 하나코를 구했던 것도 그 이유라고 설명했다. "네가 잘못되면 너도 내 가슴에 평생 얹힐 거야"라는 말에 유소란의 진심을 확인한 이가경은 다시 한번 그를 믿기로 마음먹었다. 이가경은 유소란에게 "방법이 있을 것 같아요. 사토를 칠 방법이요"라고 의미심장한 한마디를 건넸고, 김태웅은 김명남(박정연 분)에게 "장사 한번 하죠, 우리"라고 파격적인 거래를 제안하며 궁금증을 증폭시켰다.이날 방송에는 이가경, 김태웅의 첫 포옹과 첫 입맞춤이 그려지며 어느 때보다 뜨거운 반응을 불러일으켰다. 서로의 운명이 어떻게 엇갈릴지 모른 채 기송관실 앞에서 헤어진 두 사람의 빗속 재회가 애틋한 설렘과 뭉클한 감동을 안겼다. "당신이 밀정이든 아니든 상관없어요. 그러니까 약속해 줘요. 절대 죽지 않겠다고"라는 김태웅의 애처로운 고백과 '당신도 약속해요. 절대로 죽지 않겠다고'라는 이가경의 닿지 못한 화답이 두 사람의 진심을 확인시키며 깊고 진한 여운을 남겼다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 14회는 오늘(22일) 밤 9시 10분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr