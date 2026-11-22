'저스트 메이크업'이 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=쿠팡플레이

'저스트 메이크업'이 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=쿠팡플레이

'저스트 메이크업'이 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=쿠팡플레이

가수 이효리가 '저스트 메이크업' 시즌2에서 단독 MC 자리를 내려놓았다. 시즌1을 이끌었던 이효리 대신 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아가 새 MC로 합류하면서 프로그램에도 변화가 생겼다.오는 27일 공개되는 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 시즌2는 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 총상금 3억 원을 걸고 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다.앞서 시즌1은 이효리가 단독 MC를 맡아 진행했다. 그러나 시즌2에서는 태연, 윈터, 장도연, 나연, 임윤아 등 5명이 MC로 나서며 진행 방식에 변화를 줬다. 이효리는 정규 MC에서는 물러났지만 새롭게 공개된 메인 예고편에 깜짝 등장해 어떤 역할로 참여할지 궁금증을 높였다.지난 시즌은 IMDb 평점 8.5점을 기록하고 해외 7개국 OTT 인기 순위 10위권에 이름을 올렸다. 시즌2 역시 5MC 예고편이 유튜브 공개 이틀 만에 누적 조회수 104만 회를 돌파하며 관심을 끌고 있다.이와 함께 공개된 메인 포스터에는 브러시를 든 모델의 실루엣과 다양한 메이크업 작품이 담겼다. 여러 모니터를 통해 서로 다른 색감과 표현 방식의 메이크업을 보여주며 새로운 시즌에서 펼쳐질 경쟁을 예고했다.메인 예고편에서는 참가자들이 다양한 미션에 도전하는 모습이 공개됐다. 단순한 메이크업 기술뿐 아니라 독창적인 아이디어와 표현력까지 요구하는 과제가 주어지며 참가자들의 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.특히 참가자들이 각자의 방식으로 작품을 완성해 나가는 과정과 경쟁 속에서 겪는 고민도 예고편에 담겼다. 시즌2에서는 메이크업 결과물뿐 아니라 참가자들의 성장 과정과 이야기도 함께 다룰 예정이다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 오후 5시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr