사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

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'굿파트너2' 장나라, 김혜윤이 손을 잡았다.지난 21일 방송된 SBS 금토드라마 '굿파트너2'(연출 서민정/극본 최유나) 2회에서는 강혜성(김혜윤 분)을 둘러싼 차은경(장나라 분)과 박태수(박해진 분)의 치열한 영입 경쟁이 그려졌다. 마침내 '법무법인 리봄'에 합류한 강혜성과 차은경의 첫 팀플레이는 통쾌한 카타르시스를 선사하며, 의뢰인의 미래를 위해 펼쳐 나갈 이들의 활약을 기대케 했다.흥미진진한 전개에 반응도 뜨거웠다. 흥미진진한 전개에 반응도 뜨거웠다. 2회 시청률은 전국 7.7%, 최고 10%를 기록했다. 이는 첫방송 최고 시청률 9.9% 보다 소폭 상승한 수치다. 또한 2049 시청률 역시 평균 3.4% 최고 4.8%를 돌파, 동시간대 1위는 물론 핵심타겟을 사로잡으며 폭발적인 화제성을 입증했다.(닐슨코리아 기준)차은경은 박태수의 사무실에서 마주친 김지상(지승현 분)이 못내 신경 쓰였다. 김지상의 재혼에 겨우 적응한 김재희(유나 분)가 또다시 혼란을 겪을까 걱정됐던 것. 그러나 단순 의료사고 상담이었다는 김지상과 별다른 낌새가 느껴지지 않는 김재희에 차은경은 한숨을 돌렸다. 하지만 박태수를 향한 경계심은 여전했다. 박태수는 사무실 확장을 둘러싼 차은경의 딜에도 오히려 선전포고로 맞서며 협상을 결렬시켰고, 설상가상 '법무법인 태수'로 의뢰인들이 몰리며 경쟁은 더욱 뜨거워졌다. 여기에 대학 시절 독서실 소음을 둘러싼 소동에서 시작된 앙숙 같은 과거 인연을 떠올린 차은경은 더욱 신경이 거슬렸다.사건을 대하는 두 사람의 전략 역시 정반대였다. 도박에 폭력, 심지어 마약까지 손댄 남편 마정진(오승윤 분)에게 의뢰인 김민경(금민경 분)은 최대한 큰 책임을 묻고 싶어 했다. 박태수는 형사 고소와 가압류 등 네 건의 법적 대응을 제안했지만, 차은경의 선택은 '이혼 조정' 단 하나였다. 소송보다 조정이 실질적인 보상을 얻기에 유리하다는 판단이었다. 차은경은 "협박이 아니라 딜이죠"라며 마약 문제를 직접 거론하지 않고도 은근한 압박으로 협상을 유리하게 이끌었다.한편 두 로펌의 경쟁은 강혜성의 영입전으로도 이어졌다. 홀로 쏟아지는 상담을 감당하는 것도 모자라 모욕적인 대우까지 견디는 강혜성의 현실은 녹록지 않았다. 차은경에게는 더없이 좋은 스카우트 타이밍이었지만, 민·형사 분야에서 커리어를 쌓아온 강혜성이 이혼의 길을 선택할지는 미지수였다. 그럼에도 차은경은 최고의 대우를 약속하며 손을 내밀었다. 그러나 박태수 역시 강혜성의 변론을 인상 깊게 지켜봤던 터. 강혜성의 형사 변호사로서의 재능을 높이 평가하며 '리봄'보다 좋은 조건을 제시했다. 서로 다른 미래를 제시하는 두 사람 사이에서 강혜성의 고민은 깊어졌다.결국 강혜성의 마음을 움직인 것은 차은경이었다. 모욕 섞인 김상춘(류승수 분)의 전화를 들은 차은경은 선배 변호사로서 나서는가 하면, 의뢰인을 향한 강혜성의 열정과 진심이야말로 '이혼 재질'이라고 강조하며 진심 어린 마음을 전했다. 이어 '박나연 사건'에서 어떻게 의뢰인을 설득했는지 묻는 강혜성에게 "미래를 보여줬다"는 답을 건넸다. 그 답을 알고 싶다면 어쏘 변호사가 되라는 제안과 함께 "나 이제 강변 고용주 해도 될까요?"라는 차은경에 강혜성은 흔쾌히 손을 잡았다.차은경과 강혜성의 첫 팀플레이는 시작부터 남달랐다. 차은경은 마약의 증거가 담긴 소장으로 마정진의 불안감을 키우며 협상 타이밍을 조율했다. 마침내 마정진이 20억 짜리 명의 이전에 동의하며 합의가 성사됐지만 그 앞에 경찰이 들이닥치며 반전이 펼쳐졌다. 차은경이 마약을 문제 삼지 않는 조건으로 합의를 이끌어낸 사이, 아직은 사건의 제3자인 강혜성이 고발에 나선 것. 앞서 차은경이 넌지시 물었던 '고소'와 '고발'의 차이에 담긴 의도를 정확히 간파한 강혜성의 기지였다. 의뢰인의 이익을 챙긴 차은경의 딜과 잘못을 저지른 상대에 책임을 물은 강혜성의 응징은 짜릿한 카타르시스를 안기며, 의뢰인에게 미래를 보여줄 두 경력직 변호사의 팀플레이를 더욱 기대케 했다.그런가 하면 강혜성이 '리봄'을 선택한 진짜 이유도 드러났다. '리봄'에 이혼의 모든 것이 있을 것이라며 각오를 당부하는 차은경에게 강혜성은 사실 이혼 전문 변호사가 오랜 꿈이었다고 고백했다. 새로운 출발의 설렘도 잠시, 강혜성 앞에 인생의 족쇄와도 같은 존재인 정지영(이항나 분)이 나타나며 긴장감을 높였다. "변호사님하고 손잡으면 이 여자를 아빠 인생에서 제거할 수 있을 것 같아서요"라는 강혜성의 의미심장한 말은 감춰진 사연에 대한 궁금증을 증폭시켰다.SBS 금토드라마 '굿파트너2'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr