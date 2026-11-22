사진 = JTBC '아는형님' 캡처

사진 = JTBC '아는형님' 캡처

션이 철저한 자기관리로 10대 혈관과 20대 관절 나이를 유지하면서도 라면만은 포기하지 못하는 반전 식습관을 공개해 웃음을 안겼다.지난 21일 밤 9시 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에서는 일일 형님으로 소유가 출격한 가운데 지누션 션, 강재준, 에이핑크 오하영, 우주소녀 다영이 게스트로 출연해 유쾌한 대화를 나누는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 강호동은 매일 꾸준히 러닝을 이어가는 션을 향해 무릎과 발목 건강에 이상이 없는지 걱정을 내비쳤다. 이에 션은 "검사를 받았는데 관절이 20대로 나왔고 혈관 나이는 10대로 나왔다"고 밝혀 출연진의 감탄을 자아냈다.오하영이 "평소 곱창 같은 기름진 음식도 먹지 않느냐"고 묻자 션은 "곱창 안 먹지 술 안 마시고 담배 안 피우고 샐러드나 닭가슴살을 좋아한다"며 철저한 식습관을 전했다. 이수근이 "장수하겠다"고 감탄하자 강호동은 "라면도 피할 수 없지 않겠냐"고 질문했다. 그러자 션은 "라면은 이틀 전에 먹었다"며 "5km 뛰어가서 라면 먹고 다시 5km 뛰어왔다"고 답해 남다른 러닝 열정으로 폭소를 유발했다.체중 감량과 사랑꾼 면모를 뽐낸 강재준의 입담도 빛났다. 김신영과 강호동이 요요 현상을 언급하자 강재준은 "120kg까지 쪘다가 83kg까지 뺐고 다시 102kg까지 쪘다가 현재는 84kg"이라고 솔직하게 털어놨다.올해 마지막 목표 체중을 77kg으로 잡은 강재준은 "천천히 달리는 슬로 러닝 덕분에 최근 20kg 가까이 감량할 수 있었다"며 "심박수가 너무 높아지면 오히려 살이 안 빠진다"고 설명했다. 또한 운동 후 보상 심리로 음식을 먹어 살이 찐 정호영 셰프의 사례에 공감하며 아내 이은형과의 러브스토리도 공개했다.강재준은 어렵게 아이를 임신한 이은형이 고마워서 더 사랑하게 되면서 자신도 함께 입덧을 겪었다고 고백했다. 산부인과에서 헛구역질을 해 주변의 이상한 눈초리를 받았다는 말에 강호동과 서장훈은 역류성 식도염이나 야식 탓이라고 의심했고 강재준은 "항상 매운 떡볶이를 먹고 잤고 입덧 당시 라면을 4봉지에서 5봉지까지 먹었다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.그런가하면 다영은 "정말 좋아하는 사람이 여기 있다"며 같은 제주도 출신이자 소속사 선배인 소유를 롤모델로 꼽았다. 그러자 서장훈은 최근 다른 방송에서는 이효리를 롤모델로 언급했다고 지적하면서 궁지에 몰렸다.다영은 당황하지 않고 "다 장점들이 있는 거니까 한 사람만 고집하면 안 돼 나도 살아야지"라고 능청스럽게 받아쳤다. 여기에 오하영마저 "연습생 시절 에이핑크를 보고 자랐다고 말하지 않았느냐"고 폭로하자 다영은 비명을 지르며 자리를 이탈했고김영철이 지누션은 어떠냐고 묻자 망설임 없이 "내 롤모델이야"라고 외치며 유쾌한 처세술을 발휘했다. 오하영 또한 과거 방송 중 소개팅을 하다가 붕어빵을 베어 물었는데 래미네이트가 찍혀 나온 아찔한 일화를 공개하며 "가까스로 다시 끼우고 촬영하긴 했는데 혀로 딛고 멘트를 해야 됐다"고 회상해 끝까지 폭소를 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr