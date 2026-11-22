사진 = SBS '굿파트너2' 캡처

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김혜윤이 박해진의 영입 제안에도 불구하고 자신의 진심과 태도를 알아봐 준 장나라의 로펌으로 합류하며 새로운 도약에 나섰다.지난 21일 밤 9시 50분 방송된 SBS '굿파트너2'(연출 서민정, 윤재순/ 극본 최유나)2회에서는 차은경(장나라 분)이 강혜성(김혜윤 분)을 영입하기 위해 공을 들이는 가운데 박태수(박해진 분)와의 신경전과 인물들의 얽힌 사연이 그려졌다.이날 방송에서 차은경은 자신의 법무법인 리봄 바로 위층인 8층에 들어선 법무법인 태수의 대표 박태수가 대학 시절부터 자신을 따라 하던 동기라는 사실을 떠올렸다.박태수는 차은경을 보자마자 " 나 기억 안 나냐"라며 반갑게 인사를 건넸지만 차은경은 "저 아아시냐"며 선을 그었다.그러자 박태수는 "오래되긴 했지만 그래도 못 알아보는 건 좀 너무한데"라며 섭섭함을 드러냈다. 박태수 사무실에 함께 있던 전남편 김지상(지승현 분)을 본 차은경은 "딸(유나 분)이 이제 겨우 당신 재혼에 적응했는데 설마 내가 생각하는 그런 일로 의뢰하러 온 거냐"고 따져 물었다.이말에 김지상은 "의료 소송 때문"이라고 해명했다. 차은경은 박태수를 따로 불러내 김지상의 방문 이유를 물었으나 박태수는 비밀 유지 의무를 내세웠고 차은경은 "8층 비워주시라 얼마면 되겠냐"며 기싸움을 걸었다. 박태수 역시 "오히려 내가 7층까지 쓰고 싶은데 얼마면 되냐"고 맞받아쳤고 차은경은 박태수를 대학 시절 필기구까지 따라 하던 따라쟁이라며 혀를 찼다.이혼 상담 과정에서도 차은경과 박태수의 접근 방식은 극명하게 갈렸다. 도박과 폭행, 마약을 일삼는 남편과 갈등을 겪던 의뢰인에게 차은경은 남편의 재산이 증여 재산이고 자녀가 없다는 점을 짚어내며 이혼 조정부터 진행하자고 조언했고 상대측이 2천만 원 이상 줄 수 없다고 하자 소송전을 압박해 20억 원짜리 집을 받아내는 수완을 발휘했다.반면 박태수는 같은 의뢰인에게 형사 고소와 재산 분할, 부동산 가압류, 접근 금지 가처분까지 모두 가능하다며 공격적인 영업을 펼쳤지만 의뢰인은 차은경의 현실적인 진정성을 택했다.새 인원 충원이 절실했던 차은경은 전은호(표지훈 분)에게 "이번엔 진짜다"며 "강혜성 포기하는 법이 없다"라며 강혜성을 눈여겨봤다고 밝혔다. 차은경은 법무법인 춘정을 찾아가 강혜성이 열악한 환경에서 잡다한 사건을 떠안고 일하는 모습을 확인한 뒤 명함을 남겼고 리봄을 찾은 강혜성에게 "의뢰인을 믿든 안 믿든 적어도 판사 앞에서는 의뢰인 편에 서려고 했고 끝까지 발품 팔아 증거 가져온 것, 진심과 태도 때문에 만나자고 했다"고 설명했다.이에 차은경은 "결정하면 같은 연차에는 최고의 대우를 해줄 생각"이라며 손을 내밀었고 강혜성은 "이혼 사건 경험이 많지 않다"며 "고민하겠다"고 답했다.리봄 면접을 마치고 나온 강혜성은 우연히 박태수와 마주쳤다. 박태수는 자신의 채널을 구독한다는 강혜성에게 "그럼 더 좋은 조건으로 모시겠다"며 "태수로 오는 거 어떠냐"며 즉석에서 러브콜을 보냈다.이에 강혜성이 "인센티브 없이 일하며 배움을 얻고 싶다"고 하자 박태수는 "돈도 안 되는데 왜 수임을 하느냐"며 의아해했다.한편 법무법인 춘정 대표 김상춘(류승수 분)은 차은경과 만난 사실을 트집 잡아 강혜성에게 "니까짓 게 서울 가면 바로 차은경이 될 것 같고 그래"라며 폭언과 비아냥을 쏟아냈고 강혜성은 그동안의 부당 대우를 녹취했다며 퇴사를 선언했다. 출근하지 않는 강혜성에게 김상춘이 전화로 근로계약 위반을 따지며 윽박지르자 차은경은 전화를 가로채 "때가 어느 땐데 고용계약서를 안 쓰시다니"라며 통쾌하게 맞받아쳤다.차은경은 강혜성에게 "나 강변 많이 기다렸다"며 "난 강변이 이혼 변호사 재질이라고 생각하는데 나 이제 강변 고용주 해도 되겠냐"라고 재차 제안했다.강혜성은 "아직 유효하다면"이라며 환하게 웃으며 화답했고 "이혼 전문 변호사가 꿈이며 이혼에 진심이기 때문에 리봄을 택했다"고 밝혔다. 그렇게 분식집을 운영하던 부친 강일준(최홍일 분)은 "짐이 되기 싫다"며 떡볶이 장사로 서울에 진출하겠다고 선언했고 입사 전이던 강혜성은 제3자 고발에 관한 차은경의 질문을 소화하며 의뢰인 남편을 신고해 사건을 마무리했다.방송 말미에는 오래전 떠났던 강혜성의 친모가 나타나면서 강혜성이 아빠의 인생에서 모친을 떼어놓기 위해 차은경과 손을 잡겠다는 결심을 굳혀 긴장감을 끌어올렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr