그룹 방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 '2026 마마 어워즈'에서 대상 2개를 포함해 5관왕에 올랐다. 지민의 솔로 수상 기록까지 합하면 통산 대상 수는 24개로 늘었다.방탄소년단은 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)에서 '올해의 아티스트'와 '올해의 앨범' 대상을 받았다. 이 밖에도 '베스트 송 톱 10', '베스트 메일 그룹', '팬스 초이스' 부문에서 수상했다.멤버 제이홉이 피처링에 참여한 그룹 르세라핌의 'SPAGHETTI'(스파게티)도 '베스트 컬래버레이션'과 '베스트 송 톱 10'에 선정됐다.월드투어 일정으로 시상식에 참석하지 못한 방탄소년단은 영상을 통해 수상 소감을 전했다. 멤버들은 "저희가 'MAMA'에서 처음 대상을 받은 게 딱 10년 전이었다. 그래서인지 올해의 수상이 더 뜻깊고 오래도록 기억에 남을 것 같다"고 말했다.약 4년 만의 완전체 컴백을 준비하며 겪었던 고민도 털어놨다. 멤버들은 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 작업하면서 성장한 일곱 멤버의 모습과 음악적 정체성을 어떻게 보여줄지 고민했다고 밝혔다. 이어 "아미 분들이 주신 사랑 덕분에 이런 확신을 가질 수 있었다"며 팬들에게 고마움을 전했다.이번 수상으로 방탄소년단은 마마 어워즈 역대 최다 대상 수상 기록을 자체 경신했다. 2019년부터 2021년까지 3년 연속 4개 대상 전 부문을 석권한 이들은 올해 2개를 추가하며 그룹으로만 총 23개의 대상을 받았다. 여기에 지민의 솔로 대상 1개를 더하면 총 24개다.'올해의 아티스트' 부문에서도 역대 최다 수상 기록을 새로 썼다. 방탄소년단은 2016년부터 2022년까지 7년 연속 해당 부문에서 수상했으며, 올해 4년 만에 다시 트로피를 품에 안으며 통산 8회 수상을 기록했다.한편 방탄소년단은 지난 19일 대만 가오슝에서 월드투어 'ARIRANG'의 아시아·호주 일정을 시작했다. 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타, 홍콩 등을 거쳐 내년 2월 호주 멜버른과 시드니에서도 공연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr