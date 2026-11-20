유연석의 현장 비하인드컷이 공개됐다./사진제공=킹콩 by 스타쉽

유연석의 현장 비하인드컷이 공개됐다./사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 유연석의 반전 매력이 담긴 촬영 현장 비하인드 컷이 공개됐다.20일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 MBC 금토드라마 '라이어'에서 민준호 역을 맡아 열연 중인 유연석의 현장 사진을 여러 장 선보였다.공개된 사진 속 유연석은 진지한 표정으로 촬영 준비에 집중하고 있다. 손에서 대본을 놓지 않고 조영민 감독과 세심하게 의견을 주고받으며 리허설에 임하는 모습에서 작품에 대한 열정이 엿보인다.또 다른 사진에서는 연쇄 성폭행범이라는 충격적인 본색을 밝힌 극 중 모습과 달리, 아들 민현수(강지용 분)와 다정하게 포즈를 취하며 따뜻한 미소를 짓고 있어 시선을 끈다. 앞선 6회에서 아들을 이용하며 눈물을 흘리고 아내의 죽음 앞에서 싸늘한 눈빛을 보였던 서늘한 면모와는 사뭇 다른 반전 분위기다.'라이어' 7회는 20일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr