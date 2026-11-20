최동석은 현재 박지윤과 이혼 소송 중이다. / 사진=최동석 SNS

최동석이 자신의 SNS에 달린 한 누리꾼의 지적 댓글에 직접 반박했다. / 사진=최동석 SNS

아나운서 출신 방송인 최동석이 전처 박지윤의 양육비 미지급 주장에 대해 박지윤이 자신의 금전적 지원을 거부해 왔다고 반박했다.최동석은 19일 자신의 SNS에 박지윤이 공개한 입장문을 반박하는 글을 올렸다. 그는 박지윤이 언급한 결혼 생활과 경제적 기여, 재산분할, 자녀와의 관계 등은 모두 일방적인 주장이라며 사실과 다른 부분이 있다고 밝혔다.특히 딸을 통해 박지윤에게 항소 포기를 요구했다는 의혹도 부인했다. 최동석은 딸과 나눈 대화의 실제 맥락이 제대로 전달되지 않았다며 박지윤의 주장이 결혼 생활의 모든 사실을 대변할 수는 없다고 강조했다.해당 게시물에는 양육비 지급 문제와 딸이 아버지와의 만남을 거부하는 상황을 지적하는 댓글이 달렸다. 이에 최동석은 "양육비는 이혼 전부터 제 돈을 거부하고 하는 주장입니다"라며 "소송 끝나면 당연히 지급하는 것은 상식이고요. 선후 관계가 왜곡된 일방적 주장입니다"라고 직접 답글을 남겨 반박했다.최동석은 현재 박지윤과 이혼 소송을 진행 중이다. KBS 아나운서 30기 동기로 만난 두 사람은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 10월 파경 소식을 전했다.이혼 과정에서 양측은 상대방의 지인을 상대로 각각 상간 손해배상 청구 소송을 제기했다. 지난 1월 1심 재판부는 두 사람의 청구를 모두 기각했다. 박지윤은 항소하지 않았지만 최동석은 판결에 불복해 지난 2월 항소장을 제출했다.이후 지난 16일 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 당시 항소심은 최동석과 A씨 사이에서 진행됐으며 박지윤은 소송 당사자에 포함되지 않았다.판결 이후 박지윤은 지난 19일 SNS를 통해 자신의 입장을 밝혔다. 그는 A씨가 오랫동안 알고 지낸 지인으로, 사실혼 관계의 배우자가 있는 성소수자라며 부정행위 의혹을 부인했다.재산분할과 양육비 문제도 언급했다. 박지윤은 이혼 소송 1심에서 최동석에게 15억원 이상을 지급하라는 판결을 받았지만 자녀들의 교육을 위해 항소했다고 설명했다. 이어 이혼 절차를 시작한 이후 양육비와 교육비를 전혀 받지 못했다고 주장했다.또한 최동석이 딸에게 재산분할금 중 6000만 원을 주겠다며 자신의 항소 포기를 설득하도록 요구했다고 주장했다. 이 과정에서 딸과 갈등이 생겨 현재 두 달째 부녀간 만남이 이뤄지지 않고 있다고 덧붙였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr