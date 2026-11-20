사진=텐아시아 DB

프로젝트 그룹 워너원 출신 가수 하성운이 겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 12일부터 18일까지 '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 뽑혔다. 하성운은 최근 JTBC 유튜브 콘텐츠 '같이 뛸 RUN희'에 출연해 전 축구선수 조원희와 함께 5km 러닝에 도전했다. 이날 하성운은 그룹 워너원의 데뷔 10주년을 앞두고 멤버들과 재결합을 논의 중이라고 밝혔다. 내년 3~4월 활동을 목표로 하고 있다면서도 구체적인 일정은 정해지지 않았다고 전했다.2위는 그룹 더보이즈 멤버 현재가 올랐다. 현재는 지난 8월 배우 신혜선, 박희순 등이 소속된 매니지먼트 시선과 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 더보이즈는 지난 9월 신생 레이블 세븐에잇레코즈에서 단체 활동을 이어가기로 했다. 현재는 개인 활동과 그룹 활동을 병행하며 활동 영역을 넓혀갈 예정이다.3위는 프로젝트 그룹 워너원 출신 강다니엘이 차지했다. 현재 군 복무 중인 강다니엘은 지난달 21일 오후 5시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 'Blue'(블루)를 깜짝 발매했다. 해당 곡은 강다니엘이 군 입대에 앞서 미리 작업한 곡인 것으로 알려졌다. 'Blue'는 서로에게 끌리면서도 자신의 감정을 확신하지 못하는 두 사람의 관계를 그린 R&B 곡이다. 강다니엘이 작사와 작곡에 직접 참여했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr