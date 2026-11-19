'나는 솔로' 16기 상철이 '계약결혼'에서 자녀의 효도 문제로 갈등을 빚은 가운데 부모의 맹목적인 희생에 관한 장문의 글을 공개했다.16기 상철은 최근 자신의 인스타그램에 "내리사랑과 자식의 도리에 관하여"라는 글과 AI로 만든 사진을 공개했다.16기 상철은 "시골 마당에 누렁이 한 마리가 묶여 있다"며 "할머니가 먹다 남긴 음식물 쓰레기를 먹으며 수년 동안 묶여 사는 개다"고 예시를 들었다.16기 상철은 "그래도 이 개에게 평생 자기가 아는 가족은 할머니뿐이다"며 "자식이 결혼해 가정을 꾸리느라 이제는 더 이상 자주 찾아오지 않고 손주는 '할머니 냄새 나서 싫어!'라며 투정을 부린다. 이처럼 자식과 손주가 그녀를 아무리 외면할지라도 마당에 묶여 남은 음식을 받아먹고 사는 이 누렁이는 할머니를 조건 없이 따르고 사랑한다"고 했다.이어 "어느 날 정말 오랜만에 할머니의 아들 내외와 손주가 놀러 왔다. 할머니는 아들로부터 손주가 요즘 몸이 안 좋다는 이야기를 들었다. 그러자 할머니는 자신의 누렁이를 이웃에게 넘겨주며 잡아 달라고 부탁한다. 손주를 먹이기 위해서다. 자신을 모른 척하는 이기적인 핏줄의 몸보신을 시켜주려고 비가 오나 눈이 오나 할머니 곁에서 할머니만 바라보던 그 누렁이를 희생시킨 것이다"고 글을 이어갔다.그러면서 16기 상철은 "부모라면 자식을 향한 왜곡된 내리사랑과 맹목적인 헌신, 희생을 고귀한 것이라 자기세뇌하고 미화시킬 것이 아니라 부모로서 인간으로서 스스로의 존엄과 위엄을 지키며 진정 자신의 자비와 사랑을 받을 자격이 있는 존재가 누구인지 먼저 깨달아야 할 것이다"라고 했다. 16기 상철이 만든 AI 사진은 게시물에서 언급한 할머니와 누렁이의 이야기를 시각적으로 표현하고 있다.16기 상철은 해당 글에서 가족에게 외면받으면서도 자식을 위해 희생하는 할머니와 할머니 곁을 지키는 개의 모습을 대비시켰다. 특히 자신을 따르던 개를 손주의 몸보신을 위해 희생시키는 상황을 제시하며 혈연이라는 이유만으로 이루어지는 맹목적인 헌신에 의문을 던졌다.16기 상철은 부모가 자녀를 위해 무조건 희생하는 것을 미덕으로 여기는 태도를 비판하면서 부모 역시 자신의 존엄을 지키고 사랑과 헌신의 의미를 돌아봐야 한다는 주장을 펼쳤다. 이는 최근 방송에서 드러난 자녀의 효도와 부모의 역할에 대한 가치관 차이와도 맞닿아 있다.앞서 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서 16기 상철과 28기 영숙은 부모에 대한 자녀의 효도 문제를 놓고 충돌했다. 상철은 부모가 자녀를 위해 희생하며 키운 만큼 자녀도 성장한 뒤 부모에게 보답해야 한다는 입장을 보였다. 반면 두 자녀를 둔 영숙은 자녀가 자신의 삶을 잘 살아가는 것만으로도 효도라고 생각한다며 다른 가치관을 드러냈다. 이에 상철은 영숙을 향해 "너무 쿨한 척이다"며 "가식적"이라고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr