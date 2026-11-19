전도연이 SNS를 개설한 지 하루 만에 게시물 세 개를 올렸다. / 사진=전도연 SNS

전도연이 SNS를 개설한 지 하루 만에 게시물 세 개를 올렸다. / 사진=전도연 SNS

전도연이 SNS를 개설한 지 하루 만에 게시물 세 개를 올렸다. / 사진=전도연 SNS

배우 전도연이 개인 SNS 계정을 개설한 지 24시간 만에 세 번째 게시물까지 올리며 근황을 공개했다.전도연은 19일 자신의 SNS에 검은색 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장과 영상을 게재했다.공개된 사진 속 전도연은 핑크색 셔츠에 블랙 니트를 겹쳐 입고 꽃무늬가 들어간 스커트를 착용했다. 자신의 얼굴이 표지를 장식한 팸플릿이 가득 진열된 책장 앞에서 포즈를 취하며 환하게 웃었다.전도연은 전날 개인 SNS 계정을 처음 개설했다. 첫 게시물에는 미국 거리에서 이창동 감독이 자신의 사진을 찍어주는 모습을 담았다. 이어 검은색 재킷 형태의 짧은 원피스를 입고 포즈를 취한 사진을 공개하며 현지 일정을 전했다.2007년 미니홈피를 운영했던 전도연이 개인 SNS를 통해 팬들과 소통하는 것은 약 19년 만이다. 오랜만에 온라인 활동을 시작한 그는 계정 개설 하루 만에 세 개의 게시물을 올리며 활발한 움직임을 보인다.전도연은 현재 영화 '가능한 사랑'의 미국 현지 홍보 일정을 소화하고 있다. 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 참석했으며, 16일에는 이창동 감독과 배우 설경구, 조인성, 조여정과 함께 영화 특별 상영회 및 관객과의 대화(GV) 행사에 참여했다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 만나 서로의 감춰진 욕망을 마주하는 이야기다. 전도연은 극 중 해고 노동자 호석(설경구 분)의 아내 미옥 역을 맡았다. 작품은 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 받았으며, 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다. 전도연 역시 여우주연상 후보로 거론되고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr