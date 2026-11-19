22일 '신인감독 김연경2' 7회가 방송된다. / 사진=MBC

22일 '신인감독 김연경2' 7회가 방송된다. / 사진=MBC

김연경 감독이 이끄는 '필승 원더독스'가 창단 첫 패배 위기에 놓였다.오는 22일 방송되는 MBC 예능 '신인감독 김연경2' 7회에서는 김연경 감독이 이끄는 필승 원더독스(이하 원더독스)와 여자배구 실업팀 포항시체육회의 맞대결이 이어진다.앞서 원더독스는 포항시체육회를 상대로 세트 스코어 2대 0을 기록하며 승리에 한 걸음 다가섰다. 그러나 3세트부터 포항시체육회의 반격이 시작되면서 셧아웃 승리를 장담할 수 없게 됐다.포항시체육회는 실업팀 리그에서 전승 우승을 차지하고 프로팀을 상대로도 승리한 경험이 있는 강팀이다. 특히 원더독스를 잘 알고 있는 리베로 채선아와 미들 블로커 이호빈이 포항시체육회 소속으로 경기에 나섰다. 여기에 아포짓 스파이커 박현주까지 공격에 가세하며 원더독스를 압박했다.포항시체육회의 김윤혜 감독은 앞서 원더독스와 흥국생명 핑크스파이더스의 경기를 직접 관람하며 상대 전력을 분석한 것으로 알려졌다. 철저한 준비를 바탕으로 3세트부터 수비와 공격에서 적극적인 모습을 보이면서 김연경 감독 역시 긴장을 늦추지 못했다는 후문이다.원더독스에서는 윤영인과 츠바키의 활약이 관건이다. 두 선수는 최근 공격에서 좋은 호흡을 보여주며 팀의 주요 득점원으로 자리 잡았다. 포항시체육회의 추격이 거세지는 가운데 두 선수가 다시 한번 공격을 이끌 수 있을지 관심이 쏠린다.'신인감독 김연경2' 7회는 22일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr