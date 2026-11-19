사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

사진 = 한다감 인스타그램

배우 한다감이 생후 두 달 된 아들과 함께한 일상을 공개했다.한다감은 최근 자신의 인스타그램에 "이쁜 내새꾸 주원이❤️며칠사이 많이 자랐구나...신기방기...~앞으로도 아프지말고 쑥쑥 건강히 자라렴💕👼🏻"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한다감은 흰색 바탕에 파란색 리본 무늬가 들어간 옷을 입고 아들 주원이를 바라보고 있다. 머리를 반쯤 올려 묶은 채 고개를 숙이고 미소 짓는 모습이 눈길을 끈다. 주원이는 토끼 무늬가 그려진 흰색 속싸개에 감싸인 채 두 눈을 감고 잠들어 있다.이어진 사진에서 한다감은 회색 니트 차림으로 주원이를 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 또렷한 눈매와 자연스러운 미소가 돋보이는 가운데 품에 안긴 주원이는 눈을 동그랗게 뜨고 엄마의 얼굴을 올려다보며 귀여운 모습을 보여준다.마지막 사진에서 한다감은 꽃무늬가 들어간 분홍색 옷을 입고 잠든 주원이를 안은 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 화장기 적은 얼굴과 편안한 헤어스타일이 자연스러운 분위기를 자아내며 팔에 안긴 주원이의 통통한 볼과 작은 손이 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "옷따뜻하게입어요 여신 다감누나", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "똘망똘망 귀여워요", "아이고 얼마나 고생하셨을까요", "주원이랑 행복하세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1980년생으로 46세인 한다감은 지난 9월 첫아들을 출산했으며 최근 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공개하고 있다. 지난 4일 방송에서는 산후조리원을 퇴소해 집으로 돌아가는 모습과 생후 26일 된 주원이의 얼굴이 공개돼 관심을 모았다. 당시 한다감은 아들이 얌전한 편이라며 애정을 드러냈다.지난 11일에는 강엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다. 한다감은 출산 후 배우와 엄마로서의 삶을 병행하겠다는 뜻을 밝히며 "배우 한다감, 주원이 맘 한다감의 도약을 많이 응원해 달라"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr