사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 사랑스러운 겨울 패션과 인형 같은 비주얼을 선보였다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "❤️loewe 로에베💚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 강렬한 빨간색 터틀넥에 짙은 회색 니트를 겹쳐 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 머리를 자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일에 얼굴을 감싸는 높은 니트 칼라가 어우러져 작은 얼굴과 또렷한 이목구비를 돋보이게 했다.이어진 사진에서 이세영은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 풍성한 니트와 블랙 레더 하의를 매치한 스타일링이 세련된 분위기를 자아내며 차분한 표정에서도 인형 같은 미모가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이세영은 알록달록한 크리스마스 조명 옆에 서서 한 손을 가볍게 들어 올리고 있다. 옆으로 시선을 돌리며 은은하게 미소 짓는 모습에 빨간 터틀넥이 포인트로 더해져 사랑스러운 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 이세영은 작은 카메라를 손에 들고 옆을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 넉넉한 소매 사이로 손을 살짝 드러낸 모습과 어깨에 멘 블랙 가방이 어우러져 편안하면서도 감각적인 스타일링을 완성했다.이를 본 팬들은 "미모에서 눈을 뗄 수 없는 라스타", "크리스마스 로에베공쥬", "너무 예뻐", "공주 따뜻한 겨울 보내세영", "언니는 정말 매 순간순간이 리즈다", "이세영 얼굴이 서사다" 등의 댓글을 달았다.한편 이세영은 현재 공개 중인 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 라스타 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr