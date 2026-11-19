이적이 임영웅 곡 탄생 비화를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

이적이 임영웅 곡 탄생 비화를 밝혔다. /사진제공=MBC

이적이 임영웅 곡 탄생 비화를 밝혔다.지난 18일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연한 ‘나는 양손잡이야~’ 특집으로 꾸며졌다.이적은 국민 축가 ‘다행이다’의 은퇴를 선언했다가 예상치 못한 반응에 진땀을 흘렸다. 가까운 지인들의 결혼식에서만 축가를 불러왔지만 이제는 지인들의 자녀 결혼식까지 요청이 이어진다는 것. 이적은 “이러면 영원히 안 끝난다”라며 11월 말 이미 약속한 결혼식을 마지막으로 축가 무대에서 은퇴하겠다고 밝혔다. 자신이 직접 노래하지 않아도 사람들이 ‘다행이다’를 결혼식에서 부를 수 있도록 공식 MR을 무료로 공개했던 사연도 전했다.은퇴 선언 직후 분위기는 엉뚱한 방향으로 흘러갔다. 김구라가 은퇴 선언이 기사로 나갈 것이라고 놀리자 이적은 “행사 섭외도 안 오고”라며 걱정한 것. 이적은 결혼식 축가에서만 은퇴하는 것이라며 다급하게 해명했고, 행사나 콘서트에서는 계속 노래할 것이라고 거듭 강조했다. 특히 기사가 잘못 나갈까 걱정하며 “제발 좀 다 해서 기사를 내주시기 바랍니다”라고 당부했다.20년 만에 성사된 패닉 콘서트의 뒷이야기도 흥미를 더했다. 이적은 데뷔 30주년을 맞아 김진표를 설득해 지난 4월 공연을 열었고, 티켓 오픈 10분 만에 전석 매진되는 반응을 얻었다고 밝혔다. 그러나 20년 만에 장시간 공연을 하게 된 김진표는 첫날 지나치게 긴장한 나머지 무대에서 정해진 멘트도 제대로 이어가지 못했다고. 이적은 마치 일반인을 무대에 세운 것처럼 긴장했던 김진표가 공연을 거듭하면서 점차 여유를 되찾았다고 회상했다. 특히 무릎이 좋지 않았던 김진표가 둘째 날부터 보호대를 착용하고 무대를 뛰어다녔다고 밝혔다.이적의 과거 파격적인 무대 스타일도 소환됐다. 최근 패닉 시절의 독특한 스타일링이 ‘90년대 이찬혁’이라는 반응을 얻고 있다는 것. 당시 영상이 공개되자 MC들은 지금 봐도 범상치 않은 의상과 헤어스타일에 놀라움을 표했다. 이적은 자신에게도 독특한 면이 있었다고 인정하며 악뮤 이찬혁의 음악을 높이 평가했다. 특히 후배인 이찬혁에게 곡을 받아보고 싶다는 바람을 털어놨고, 영케이의 곡 역시 좋아한다고 밝혔다.임영웅의 히트곡 ‘다시 만날 수 있을까’가 탄생한 과정도 공개됐다. 이적은 어머니가 임영웅의 열렬한 팬이어서 평소 곡을 써주라는 이야기를 자주 들었다고 밝혔다. 이적은 어머니에게 효도할 기회라고 생각해 곡 작업에 나섰고, 트로트 스타일과 발라드 스타일의 두 곡을 준비했다고 설명했다. 임영웅이 선택한 ‘다시 만날 수 있을까’가 정규 1집 타이틀곡으로 큰 사랑을 받으면서 어머니에게 효도하려다 자신도 저작권 효자곡을 얻게 됐다는 사연으로 관심을 모았다.이적은 SNS에 올린 글 하나가 사회적인 화제로 번졌던 ‘3만 원권’ 제안 후일담도 전했다. 조카들에게 세뱃돈을 줄 때 1만 원은 적고 5만 원은 부담스럽다는 생각에 3만 원권이 있으면 좋겠다는 글을 썼다는 것. 해당 글이 큰 관심을 얻으면서 한 국회의원이 관련 법안 발의 의사까지 밝혔고, 실제 관련 기관에도 문의가 이어졌다고 설명했다. 그러나 새로운 화폐가 발행되면 자판기와 현금 처리 기기 등을 교체해야 하는 등 사회적인 비용이 막대해 현실적으로 쉽지 않다는 이야기를 들었다고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr