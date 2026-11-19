전도연이 오스카 레이스에 나섰다. / 사진=매니지먼트숲 SNS

전도연이 오스카 레이스에 나섰다. / 사진=매니지먼트숲 SNS

전도연이 오스카 레이스에 나섰다. / 사진=매니지먼트숲 SNS

배우 전도연이 영화 '가능한 사랑'으로 오스카 레이스에 나섰다. 2007년 칸국제영화제 여우주연상을 받은 그가 19년 만에 이창동 감독과 재회한 작품으로 미국 아카데미 시상식에 도전한다.전도연의 소속사 공식 SNS에는 지난 18일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 일정을 소화하고 있는 전도연의 사진이 공개됐다. 사진 속 전도연은 핑크 셔츠에 블랙 니트를 레이어드하고 화려한 무늬가 들어간 스커트를 입었다. 자신의 얼굴이 들어간 잡지 앞에서 활짝 웃으며 포즈를 취하고 있다.다른 사진에서 전도연은 블랙 재킷 형태의 짧은 원피스를 입고 카메라를 응시했다. 깔끔한 포니테일 헤어스타일과 뾰족한 하이힐을 신은 그는 카리스마있는 분위기를 연출했다. 전도연은 숙소 발코니와 실내 복도 등에서 포즈를 취하며 아우라를 보여줬다.전도연은 지난 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제17회 거버너스 어워즈 애프터 파티에 참석했다. 현장에는 영화 '가능한 사랑'의 이창동 감독과 배우 설경구, 조인성, 조여정도 함께했다. 거버너스 어워즈는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 주최하는 행사로, 본격적인 오스카 시상식 시즌의 시작을 알리는 자리다.미국 아카데미 측도 전도연에게 관심을 보였다. 지난 16일(현지시간) 공식 SNS에 전도연의 사진을 게재하며 "전도연 × 거버너스 어워즈"라는 문구를 남겼다.전도연 역시 지난 18일 개인 SNS 계정을 개설하며 미국 현지 활동을 알렸다. 프로필 사진에는 '가능한 사랑' 포스터를 사용했고, 소개란에도 작품의 영문 제목인 'Possible Love'를 적었다. 이어 거버너스 어워즈 참석 사진을 공개하며 영화 홍보에 나섰다.전도연은 2007년 이창동 감독의 영화 '밀양'으로 한국 최초 칸국제영화제 여우주연상을 받았다. 이후 19년 만에 다시 이 감독과 호흡을 맞춘 '가능한 사랑'으로 아카데미 여우주연상 후보에 오를 가능성이 거론되고 있다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 부부와 다큐멘터리 감독 부부가 만나 서로의 감춰진 욕망을 마주하는 이야기다. 전도연은 해고 노동자의 아내 미옥 역을 맡았다.작품은 지난 9월 열린 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 받았다. 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 한국 대표 출품작으로 선정돼 오스카 레이스를 이어가고 있다. 전도연 역시 여우주연상 후보로 거론되고 있으나 후보 지명은 아직 확정되지 않았다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr