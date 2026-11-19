서인영이 재혼을 앞두고 예비 남편인 최지훈 대표에게 프러포즈를 받지 않았다고 밝혔다. / 제공사진

서인영이 재혼을 앞두고 예비 남편인 최지훈 대표에게 프러포즈를 받지 않았다고 밝혔다. / 사진제공=티캐스트 E채널

가수 서인영이 재혼을 앞두고 예비 남편인 최지훈 대표에게 프러포즈를 받지 않았다고 밝혔다. 이와 함께 개그맨 양상국과 10년 전부터 이어온 인연도 공개한다.19일 오후 9시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 8회에는 양상국이 일일 수강생으로 출연한다. 그는 서인영, 미미미누와 함께 최근 유행하는 다양한 액티비티에 관한 이야기를 나눈다.방송에서는 2인 1조 달리기 대회에서 우승한 뒤 상대방에게 프러포즈한 커플의 사연이 소개된다. 이를 듣던 서인영은 "이번에도 프러포즈를 안 받았다"고 털어놓는다. 양상국은 "결혼하냐? 언제 하냐"며 뒤늦게 서인영의 재혼 소식을 접하고 놀란 반응을 보인다.앞서 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 지난 6월 6살 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 재혼 소식을 전했다. 두 사람은 오는 12월 26일 결혼식을 올릴 예정이다.서인영과 양상국의 오랜 인연도 공개된다. 서인영은 "사람이 힘들 때 정이 든다"며 약 10년 전 양상국과 가까워지게 된 계기를 설명한다.미미미누는 양상국이 유럽 축구 경기를 직접 관람하기 위해 3000만원을 사용했으며, 고급 스포츠카를 타고 테니스장을 방문하는 등 다양한 취미를 즐기고 있다고 소개한다. 또 10년째 레이싱팀에 소속된 현역 레이서라는 사실도 언급한다. 양상국은 "과장이 많이 됐다"면서도 "실제로 3000만원을 쓰긴 썼다"고 인정한다. 이어 자신을 '에겐남'이라고 소개하며 "내성적인데 입금이 되면 테토인 척하는 것이다"라고 말한다.세 사람은 최근 유행하는 운동과 이색 활동에 관해서도 이야기를 나눈다. 미미미누가 에베레스트 입산료가 성수기 기준 약 2100만원에 달한다고 설명하자 양상국은 "에베레스트 너무 했다. 누가 올라가냐"며 놀라워한다.'다리 찢기 학원'이 소개되는 과정에서는 서인영의 연습생 시절 경험도 언급된다. 그는 "연습생 시절 다리를 억지로 찢어서 허벅지 핏줄이 다 터졌다"고 고백한다. 이후 세 사람은 직접 유연성 측정에 나선다.서인영은 과거 사우나를 즐겼던 방식도 회상한다. 그는 "나는 방을 잡고 밤새워서 놀았다. 예약한 뒤 친구들을 모이라 해서 식혜 한 잔을 때리며 밀린 때와 수다를 해결했다"고 설명한다. 사우나에서 자신을 알아보는 사람을 만났을 때 대처했던 방법도 전할 예정이다. 이 밖에도 피트니스 레이스와 실내 러닝, 요가, 명상 등을 결합한 스포츠 활동이 소개된다. 양상국은 레이싱 경기 당일 지키는 자신만의 원칙에 관해서도 이야기한다.'서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 방송되며, 웨이브와 왓챠 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr