'재혼 황후' 속 조악한 모자가 이슈가 되고 있다. / 사진=디즈니+ '재혼 황후'

'재혼 황후' 속 조악한 모자가 이슈가 되고 있다. / 사진=디즈니+ '재혼 황후'

'재혼 황후'가 이번에는 신민아가 착용한 과일 장식 모자로 화제를 모으고 있다. 소품의 조악한 완성도를 지적하는 반응이 쏟아졌지만, 한편에서는 묘하게 완성도가 떨어지는 '재혼 황후'의 B급 코믹함이 오히려 작품의 재미를 살린다는 평가도 나왔다.디즈니+ '재혼 황후' 7회에서는 나비에(신민아 분)가 오빠 코샤르(하도권 분)에게 모자를 선물받는 장면이 등장했다.극 중 코샤르는 동생을 아끼지만 미감 센스는 다소 부족한 인물이다. 나비에는 다소 난감한 선물을 받고도 애써 밝은 반응을 보이며 모자를 착용한다. 억지로 텐션을 끌어올려 "예쁘다"면서 마음에 들어 하는 듯 행동하는 모습이 웃음을 자아냈다.다만 장면 설정을 감안해도 모자의 완성도는 지나치게 조악하다는 반응이 나왔다. 짙은 남색 밀짚모자의 넓은 챙 위에는 사과와 포도 등 모형 과일이 주렁주렁 빼곡하게 붙어 있다. 화면이 가까이 잡히자 과일 장식을 그대로 갖다 붙인 듯한 모습과 거친 마감도 눈에 띄었다. 실밥처럼 보이는 섬유가 튀어나왔고, 모자 안쪽 고무줄 끈도 그대로 노출됐다.시청자들은 "소품팀 과일 다이소에서 사왔나 했는데 다른 댓글도 나랑 같은 생각이었음", "모자 퀄리티가ㅋㅋㅋ 살짝 다이소에 파는 모형 과일 느낌", "오렌지주스 광고 소품 같음", "테무에서 산 것 같아", "소품팀 반성해라", "새둥지인줄", "이거맞냐고 미술부 연출부", "쿠팡에서 1만원대에 파네" 등의 반응을 보였다.반면 의외의 호응도 있었다. 처음에는 허술한 소품에 당황했지만, 장면 자체를 코믹하게 받아들이자 오히려 재미있다는 평가다. 한 시청자는 "처음엔 미술팀 진짜 개밤티라고 생각했는데…시트콤이라고 생각하니까 또 고퀄임"이라고 반응했다.일부러 촌스러운 모자를 준비했다 하더라도, 작품의 규모와 제작비를 감안하면 화면에 실밥과 내부 고무줄까지 드러날 정도의 마감은 아쉽다. 앞서 '재혼 황후'는 의상과 장신구의 완성도를 두고도 한 차례 시끄러웠다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr