유튜버 헤이지니가 논란 약 한 달 만에 복귀했다. / 사진=헤이지니 유튜브 채널

헤이지니가 업로드한 영상의 댓글창이 제한돼 있다. / 사진=헤이지니 유튜브 채널

전 직원의 노동 착취 의혹에 휩싸였던 키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)가 약 한 달 만에 유튜브에 복귀했다.헤이지니가 운영하는 키즈 유튜브 채널 '헤이지니'에는 18일 오후 새 영상이 업로드됐다. 노동 착취 의혹이 불거진 지 약 한 달 만이다."좋아요와 구독을 눌러주세요"라는 헤이지니의 목소리로 시작된 영상에선 제한된 시간 내에 제시어에 맞춰 그림을 그리는 게임이 진행됐다. 헤이지니는 평소와 다를 바 없는 얼굴로 방송을 진행했다. 다만 영상의 댓글창에는 '사용 중지되었습니다'라는 문구가 뜨면서 누리꾼들이 글을 남길 수 없도록 설정됐다.같은날 크리에이터가 아닌 사람 강혜진으로서 개인 일상이 담기는 '혜진쓰' 채널에도 새로운 영상이 올라왔다. 영상 속에서 헤이지니는 15개월 아들을 돌보는 육아 일상을 공유했다.특히 해당 영상에는 댓글이 남겨질 수 있게 되어 있어 눈길을 끌었다. 헤이지니는 고정 댓글을 통해 수능 수험생들을 응원하는 메시지를 남기기도 했다.앞서 헤이지니와 오랜 친구이자 전 직원이었다는 A씨는 헤이지니가 운영하는 회사에서 연봉 2000만 원을 받고 근무했지만, 별도의 야근 수당 없이 하루 최대 16시간씩 일했다고 호소했다. 그는 2016년 동업 제안으로 일을 시작했지만, 실제로는 중국어 콘텐츠의 기획부터 번역, 더빙, 편집, 업로드까지 제작 전반을 담당했다고 주장했다.A씨는 과도한 업무로 공황장애와 우울증 등을 진단받았으며, 2020년 1월 산업재해를 인정받았다고 밝혔다. 이후 또 다른 전 직원 B씨도 주말 근무에 대한 대체 휴무 부재, 무제한 야근, 퇴사 압박 등을 폭로하면서 논란이 확산됐다.이에 헤이지니가 운영하는 콘텐츠 회사 키즈웍스는 논란과 관련해 안타까움을 표하면서 해당 직원에게 자율적인 근무 환경과 재택근무, 휴식, 주거비 지원 등을 제공했고, 산재 신청도 방해하지 않고 노무사를 소개하는 등 절차를 도왔다는 입장을 보였다.다만, 서로의 기억에 차이가 있을 수 있음을 인정하며, 당사자가 원한다면 대화할 의사가 있다는 의지를 전했다. 그러면서 공인노무사의 자문을 받아 노동환경과 관련 제도를 지속적으로 정비하고 있다고 전하며 이번 사안을 계기로 부족한 부분을 개선하겠다는 입장을 밝혔다.한편 헤이지니는 2017년 채널을 만들어 현재 413만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr