'데블스 플랜3' 출연자 오현민이 프로그램 종영 소감을 전하며 출연진을 향한 애정을 드러냈다.오현민은 18일 자신의 SNS에 "안녕하세요. 데블스플랜3의 오현민, 늙은이 아들 오현민입니다"라는 글을 게재했다.그는 "화요일에 공개된 10화를 기점으로 이번 여정을 마무리하게 됐다"며 "간만에 출연하는 서바이벌 프로그램인 만큼 출연을 결정하는 것이 쉽지는 않았다"고 털어놨다.이어 "지금의 오현민을 만들어주신 정종연 PD님, 최윤희 PD님, 최성윤 PD님, 허정희 작가님, 정다희 작가님 등 너무나 고마우신 분들께 조금이나마 도움이 되기 위해, 그리고 저를 항상 사랑해주시고 보고 싶어해주시는 팬분들을 위해 이번만큼은 출연을 해야겠다 마음을 먹었다"고 설명했다.오현민은 자신의 활약에 대한 아쉬움도 드러냈다. 그는 "아마 다들 오현민이라는 사람에게 원하시는 모습들이 있으셨을 텐데요. 안타깝게도 제가 아직 부족해서 모두가 만족하실 수 있는 멋진 모습을 보여드리지 못해 너무 아쉬운 마음뿐"이라고 밝혔다.그러면서 "이번 프로그램을 통해 오랜만에 좋아하는 사람들과 함께할 수 있어 저에게는 너무나 큰 행복이었고 영광이었으며 많은 배움이 됐다"며 "또 기회가 된다면 조금 더 발전된 모습으로 여러분들 앞에 나타날 수 있도록 더 성장하고 노력하겠다"고 덧붙였다.함께 출연한 동료들을 향한 애정 어린 메시지도 전했다. 오현민은 장동민을 향해 "우리 아빠 동민이형, 촬영하는 내내 항상 든든한 사람이었고 많은 조언 해주셔서 너무 감사하다"며 "지니어스 때 가르쳐주셨던 리더의 모습으로 살아가고자 매번 노력하고 있는데 아직 제가 많이 부족하다. 기왕 가르치기 시작하신 거 앞으로도 좀 더 가르쳐주셔야 될 것 같다"고 말했다.특히 동재를 향해서는 "우리 메헤라 동재. 정말 제 친동생이 있었다면 동재 같지 않을까 싶다"며 "스무 살의 오현민 같은 제 동생이다. 살아남기 위해 최선을 다했을 뿐, 평소에도 말도 너무 잘 듣고 제 개인 심부름까지 해주는 착한 아이"라고 각별한 애정을 드러냈다.이어 "보시는 분들, 동재 욕하시면 형으로서 제가 가만히 안 있겠다"고 강조해 눈길을 끌었다.또한 출구, 리사, 석진, 재재, 소장, 현규 등 다른 출연진에게도 감사 인사를 전하며 촬영장에서 쌓은 추억을 되새겼다.오현민은 "서바이벌 속에서의 갈등이나 모습들로 누군가를 판단하고 비난하지는 말아주셨으면 좋겠다"며 출연진을 향한 악성 반응을 자제해 달라고 당부했다.끝으로 "모든 출연진의 서로 다른 캐릭터와 매력들이 만나 데블스플랜3 너무나 재밌게 촬영했던 것 같다. 3주 차도 더 재밌으니까 많이 챙겨봐 주시고요"라며 시청을 독려했다.한편 오현민은 과거 tvN '더 지니어스' 시리즈에 출연해 뛰어난 두뇌 플레이로 주목받았다. 이번 '데블스 플랜3'를 통해 오랜만에 서바이벌 예능에 복귀하며 화제를 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr